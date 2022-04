U Splitu održana komemoracija povodom smrti Petra Skansija, okupili se brojni poznati

Obitelj, prijatelji, brojni njegovi suigrači i igrači koje je vodio tijekom duge i bogate trenerske karijere, čelnici Hrvatskog košarkaškog saveza i Grada Splita i brojni splitski sportaši nazočili su u dvorani KK Splitakomemoraciji povodom odlaska jednog od velikana splitske i hrvatske košarke Petra Skansija.

Petar Skansi je preminuo 4. travnja u 78. godini nakon duge i teške bolesti, a komemoracija je održana baš na parketu splitskog kluba, s kojim je kao igrač i kao trener doživio najveće uspjehe.

"Bili smo prijatelji, a naše priče o sportu su samo naše. U ime svoje obitelji i sebe zahvalan sam što si mi bio prijatelj", kazao je u emotivnom govoru još jedna splitska košarkaška legenda Željko Jerkov, koji se prsjetio njegovih početaka na vanjskom igralištu na Spinutu, ali i njegovih najvećih uspjega.

"Ti si bio čovjek koji je bio najbolji kada je najviše trebalo. Sjetimo se SP-a u Ljubljani 1970. godine, kada je pet Hrvata bilo u petorci, Skansi, Tvrdić, Ćosić, Šolman, Plećaš. Tada je košarka postala možda i popularnija od nogometa, a Pero je bio najbolji igrač na ključnoj utakmici s Amerikancima", kazao je Jerkov.

"Grubo je neko vrijeme došlo, u kratko vrijeme oprostili smo se od brojnih velikana košarke. Takvih svjetionika ljudskosti i dobrote sve je manje", kazao je splitski gradonačelnik Ivica Puljak, dok se Petra Skansija prisjetio i Dino Rađa.

"Uz Peru me vežu neke od najsjajnijih uspjeha moje karijere. Barcelona 1992 i olimpijsko srebro je jedan od njih, kao i moj povratak u Split 2003. godine i osvajanje titule prvaka. To je sve njegovih ruku djelo. Kao igrač je znao sve tajne igrača, a kao trener je svima nama to sve znao prenijeti", kazao je Rađa.

Predsjednik Hrvatskoga košarkaškog saveza Stojko Vranković posebno je naglasio da je Skansi bio kreator kreator najvećeg uspjeha hrvatske košarke.

"Srebro s Olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine njegova je velika zasluga i dostignuće. Zbog toga će zlatnim slovima biti upisan u povijest hrvatske košarke, a zbog ratnih vremena kada se to događalo to ima poseban značaj", kazao je, između ostaloga, Vranković.

Od Skansija su se oprostili i izaslanik Vlade RH državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Tomislav Družak i predsjednik Uprave KK Splita Edo Blažević.

Tijekom cijelog trajanja komemoracije na velikom ekranu su se vrtjele Skansijeve fotografije, a nazočni su se nakraju mogli upisivati u knjigu žalosti.