U Engleskoj isto kao i u Hrvatskoj: 'Tko nam sudi Ligu prvaka? Ne valjda onaj...'

UEFA je imenovala Istvána Kovacsa glavnim sucem utakmice Lige prvaka između Liverpoola i Real Madrida. To bi se moglo smatrati lošom viješću za Redse, budući da je rumunjski sudac bio zadužen i za prvu utakmicu osmine finala između dvije momčadi tijekom sezone 2022./23., koja je završila pobjedom Real Madrida 5:2. Barem je tu vijest na sličan način interpretirala većina engleskih medija. U tom smislu ni situacija u 'uređenim sustavima' nije ništa bolja nego u Hrvatskoj, primjerice.

Kovacs je također sudio prvu utakmicu polufinala 2021./22. između Manchester Cityja i Real Madrida, kao i doigravanje između istih momčadi u prvoj sezoni nove Lige prvaka.

Kovacsu će asistirati pomoćni suci Ferencz Tunyogi i Marcel Birsan, također iz Rumunjske. Video pomoćni sudac (VAR) bit će Bastian Dankert iz Njemačke, a Fedayi San iz Švicarske bit će pomoćni VAR.

Utakmica u utorak imat će dodatni značaj za trenera Xabija Alonsa, koji se drugi put vraća na Anfield kao menadžer. Bivši španjolski veznjak odigrao je 210 utakmica u pet godina za Redse, postigavši ​​19 golova. Alonso je prethodno, dok je vodio Bayer Leverkusen, poražen od Liverpoola 0:4.

Vraća se i Trent Alexander-Arnold, bivši zamjenik kapetana Liverpoola koji je kontroverzno napustio svoj klub iz djetinjstva kako bi se ovog ljeta pridružio Real Madridu. Osvrnuo se na doček koji očekuje na Anfieldu, priznajući da nije siguran hoće li ga izviždati.

- Kako god me dočekaju, odluka je navijača. Uvijek ću voljeti klub, uvijek ću biti navijač kluba. Uvijek ću biti zahvalan na prilikama i stvarima koje smo zajedno postigli... one će zauvijek živjeti sa mnom. Bez obzira na sve, moj osjećaj prema Liverpoolu se neće promijeniti. Imam uspomene tamo koje će mi trajati cijeli život i bez obzira na to kako me dočekaju, to se neće promijeniti... - kazao je Alexander-Arnold.

Unatoč porazu na Anfieldu prošle godine, Los Blancosi su posljednjih godina imali dobar učinak protiv Liverpoola, pobijedivši u sedam od posljednjih 11 natjecateljskih susreta, uz jedan neriješen rezultat i samo tri poraza. Utakmice između ovih momčadi često su donosile dramu. Real Madrid je također osigurao pobjedu od 5:2, 2023. godine, dok nezaboravna pobjeda Liverpoola od 4:0 iz 2008. godine ostaje vrhunac povijesti ovih dviju momčadi. Dva su se trenutka istaknula u posljednjem susretu Liverpoola i Real Madrida prošle godine, a oba su uključivala Kyliana Mbappéa. Prvi se dogodio kada je Conor Bradley snažnim klizećim startom srušio Francuza. Kasnije u drugom poluvremenu, nakon što je Andy Robertson skrivio jedanaesterac, Mbappéov udarac obranio je zamjenski vratar Liverpoola, Caoimhin Kelleher.

Međutim, Liverpool će se ovaj put suočiti s sasvim drugačijim Mbappéom. Nakon što u toj utakmici nije postigao pogodak, a lani je postigao devet pogodaka u prvih 18 nastupa za Real Madrid; ove sezone već je postigao 18 u samo 14 nastupa. Dok će fokus naravno biti na povratku Alexandera-Arnolda, a u manjoj mjeri i njegovog bliskog prijatelja Judea Bellinghama i Viniciusa Jr., Mbappé će predstavljati najveću prijetnju za Redse.