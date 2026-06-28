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Poznati hrvatski stručnjak ima novi posao: Željko Sopić borit će se za naslov prvaka

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Davor Javorovic/PIXSELL
Autori: Željko Janković, Večernji.hr
28.06.2026.
u 15:38

Treninge će početi voditi od ponedjeljka, a već u petak čega ga vatreno krštenje. Prva utakmica na klupi Žalgirisa bit će mu upravo protiv Džiugasa, prvenstvenog lidera

Iza hrvatskog trenera Željka Sopića dva su nešto neuspješnija mandata na klupama poljskog Widzewa iz Lodza i Osijeka. Osječane je preuzeo na polovici prošle sezone te nije uspio stabilizirati klub i maknuti ga s dna ljestvice. Na kraju je bijelo-plave vodio u 13 utakmica te ostvario jednu pobjedu, pet remija i sedam poraza.

Ipak, 51-godišnji stručnjak i dalje uživa vrlo značajan ugled zahvaljujući sjajnom poslu odrađenom na klupama Gorice i Rijeke. Zato mu se usred sezone javio aktualni prvak Litve Kauno Žalgiris čiji će novi trener postati. Klub se trenutačno nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice s 33 boda, jednim manje od vodećeg Džiugasa nakon 19 kola.

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Treninge će početi voditi od ponedjeljka, a već u petak čega ga vatreno krštenje. Prva utakmica na klupi Žalgirisa bit će mu upravo protiv Džiugasa, prvenstvenog lidera. Stanje na ljestvici možda ne odražava pravi omjer snaga ovih dviju momčadi jer Žalgiris na drugom mjestu ima gol-razliku od + 21 (37:16), a Džiugas samo plus devet (31_22).

Žalgiris se ove sezone već plasirao u polufinale Kupa, a u prvom pretkolu Lige prvaka igrat će s osvajačem kosovskog prvenstva Dritom. Litavsko prvenstvo igra se u drugačijem formatu, traje od veljače do studenog bez ljetne stanke.

Sopić će na klupi naslijediti litavskog stručnjaka Eivinasa Černiauskasa.
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