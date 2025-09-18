Trener europskog prvaka utakmicu je vodio iz posebne lože s tribina: Evo što je tamo radio

Sinoć su nam iz Münchena stigle loše vijesti. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zamijenjen je u 50. minuti susreta Bayerna i Chelsea u prvom kolu Lige prvaka. Naš se branič, nakon jednog duela, uhvatio za koljeno i s bolnom grimasom ostao ležati na travnjaku. Stanišić je šepajući napustio teren, vijest je to koja je sigurno zabrinula i našeg izbornika Zlatka Dalića.

Dugo su i u Bayernu očekivali Stanišićev povratak nakon ranijeg izbivanja zbog ozljede. Bavarci su slavili 3:1 i nastavili svoj domaći uvjerljivi niz u ovom elitnom natjecanju. Naime, Bayern nije izgubio kod kuće u grupnoj fazi Lige prvaka od prosinca 2013. kada ih je pobijedio Manchester City. Taj Bayernov niz sada traje 35 utakmica.

Za englesku momčad loš je predznak bila i činjenica što su na putu prema Allianz Areni zapeli u prometnoj gužvi. Na stadion su stigli jedva sat vremena prije početka utakmice za koju se očito nisu ni zagrijali po strogim protokolima vrhunskog nogometa.

Dva pogotka postigao je Harry Kane. Najprije u 27. s bijele točke, a potom još jedan u 63. iz igre. Engleski napadač ove je sezone postigao već deset pogodaka u šest utakmica za Bayern. Englez je u 32 utakmice za Tottenham i 26 za Bayern u Ligi prvaka do sada ukupno postigao 21 pogodak!

Cole Palmer bio je strijelac za Chelsea u 29. minuti.

Mislav Oršić bio je jedan od najraspoloženijih igrača ciparskog Pafosa koji je na gostovanju kod Olympiacosa izborio remi 0:0. Oršićeva momčad je ostvarila pravi podvig i zbog činjenice što je od 26. minute igrala s igračem manje.

Hrvatski trener Ivan Jurić s Atalantom je izgubio na gostovanju kod PSG-a 0:4. Strijelci za francusku momčad bili su Marquinhos (3.), Kvaratskhelia (39.), Mendes (51. minuta) i Ramos (90+1). Spomenimo da je za PSG u 44. minuti Barcola promašio jedanaesterac. Naš reprezentativac Mario Pašalić za Atalantu je odigrao cijeli susret.

Zanimljivo, već drugu utakmicu zaredom, trener PSG-a Luis Enrique prvo je poluvrijeme utakmicu vodio iz posebne lože s tribina. Enrique je na tribinama sjedio s velikim slušalicama i tako komunicirao sa svojim suradnicima na klupi.

Josip Šutalo je ušao u 84. minuti u Ajaxovom 0:2 domaćem porazu od Intera za kojeg je dvostruki strijelac bio Marcus Thuram (42. i 47. minuta).

Liverpool je protiv Atletico Madrida poveo 2:0 već nakon šest minuta. Robertson je zabio u 4. minuti, a samo dvije minute kasnije poentirao je Mo Salah. Egipćanin je do sada zabio 48 pogodaka u Ligi prvaka, a Liverpool nikada nije brže zabio dva pogotka u nekoj europskoj utakmici. No, do 3:2 pobjede Englezi su došli teškom mukom, pogotkom Van Dijka u 93. minuti. Za Atletico je dvaput strijelac bi Llorente (45+3 i 81. minuti). Trener Atletica, Diego Simeone, u toj je ludoj završnici potpuno izgubio živce i nakon naguravanja zaradio crveni karton.