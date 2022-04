Trener bijelih jasan: Zašto da odmaram Livaju? Ni Real ne odmara Modrića

Hajduk će danas u 19.05 sati na Poljudu ugostiti Šibenik u 30. kolu Prve HNL.

Trener bijelih Valdas Dambrauskas svjestan je da je sve dalje od prvog mjesta na tablici i da su mu pobjede imperativ.

– Još uvijek imamo dosta utakmica do kraja, točnije osam. To nas i dalje ostavlja u utrci. Moramo biti pozitivni i iskreni prema sebi i nastaviti dalje. Gladni smo, radimo na tome da bismo se popravili i vjerujemo u sebe – rekao je Litavac, koji će protiv Šibenika opet moći računati na Gerga Lovrencsicsa, koji se očistio od žutih kartona, no Ferro neće biti spreman za ovaj susret. Što očekuje od Šibenika?

– Oni su u tranziciji, a usto svi koji dolaze igrati na Poljud znatno promijene svoj pristup. Bit će ekstremno motivirani i ne smijemo biti opušteni i misliti da će to biti šetnja po parku.

Odgovarao je i na pitanja o Marku Livaji i tome razmišlja li da ga odmori kako bi se vratio u formu na koju smo se navikli od njega.

– On nije star, na vrhuncu je svoje karijere, dobro trenira, ne propušta treninge, jedan je od najboljih igrača lige, nema 38 ili 40 godina... Zašto bih ga onda odmarao? Odmara li Real Modrića? Za mene najbolji igrači moraju biti na terenu, osim ako nisu spriječeni zbog ozljede. To ne bi bilo pošteno prema navijačima, jer oni ne dolaze gledati samo Hajduk, već dolaze gledati i Livaju.

Hajduk do kraja prvenstva igra protiv Rijeke i dva puta protiv Dinama... Težak je to raspored, a trebaju mu samo pobjede.

– Uvijek pokušavamo igrati napadački, ali moramo uzeti u obzir i protivnika. Ponekad moramo priznati da je protivnik bolji od nas... Razumijem okruženje i razočaranje ljudi oko kluba i u njemu, ali ne smijemo letjeti previsoko ni pasti prenisko.