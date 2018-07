Treba li Nikola Kalinić dobiti medalju? Evo tko o tome odlučuje!

Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra finale Svjetskog prvenstva. Naši igrači ostvarili su nevjerojatan uspjeh, ali večeras u susretu protiv Francuza mogu to i poboljšati.

Malo tko je vjerovao da ćemo se tako sjajno prezentirati u Rusiji, a naši vatreni odradili su fenomenalan posao.

>>Pogledajte Večernji pressing Igora Štimca

[video: 25882 / ]

- Nas ne zanima tko je u finalu. Mi smo došli uživati u finalu i moramo dati svoj maksimum. Ovo je vrijeme koje smo zaslužili, cijeli svijet gleda i navija za Hrvatsku. Nema većeg trenutka u karijeri od današnjeg dana za sve nas. Bez obzira kako završi, bit ćemo sretni i ponosni, rekao je izbornik Dalić.

A nakon što završi večerašnja utakmica, naši će dobiti zaslužene medalje. Još ne znamo kakvog sjaja, ali mi svi vjerujemo da će biti zlatnog.

No, tu se sad nameće jedno pitanje: treba li medalju dobiti i Nikola Kalinić? Riječ je o igraču koji došao u Rusiju, ali je izbačen i poslan kući nakon što je odbio ući u igru pred kraj utakmice s Nigerijom. On je tvrdio da ima problema s leđima, a izbornik Dalić otkrio da nije prvi put da se to dogodilo s njim...

Fifin pravilnik ne govori o tome tko sve mora dobiti medalju. Savez ih dobije 50 pa onda oni odlučuju o tome tko će dobiti ove dodatne. A glasnogovornik Pacak osvrnuo se na slučaj Kalinić i riješio dvojbe oko toga tko će odlučiti.

- Vidjet ćemo, igrači će odlučiti, rekao je glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak za ESPN Brazil.

>>Što vi mislite o tome zaslužuje li Kalinić medalju, slobodno svoje mišljenje izrazite u komentarima i anketi ispod članka.