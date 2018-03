Medveščak ispao, ledom letjele kape i - grickalice!

Još jedna drama u Ledenoj, i nažalost, još jedna pobjeda hokejaša Linza protiv Medveščaka. Austrijanci su jučer u Ledenoj u uzbudljivoj završnici slavili s 5:4 (1:0, 1:3, 3:1) i tako došli do odlučujuće, četvrte pobjede u četvrtfinalu, za konačnih 4-2 u seriji.

Medvjedi su opet loše ušli u utakmicu, pa je Hofer u 15. minuti doveo goste u vodstvo. U tim trenucima i suci su očigledno navlačili za goste, no to ne može biti opravdanje za 10-ak predmeta koji su u 17. minuti s tribina poletjeli na led Doma sportova.

Dva gola u 80 sekundi

Srećom, bilo je uglavnom riječ o paketićima štapića koje su navijači dobili od klupskog sponzora. Taj kratki prekid probudio je navijače, ali i medvjede, koji su izjednačili preko Morleyja u 28. minuti. Gosti su opet poveli u 33. minuti, no medvjedi su s dva gola u samo 80 sekundi u 36. poveli sa 3:2.

No, zagrebačka momčad katastrofalno je ušla u zadnju trećinu, pa je Linz do 49. zabio tri gola i poveo 5:3. No, medvjedi ni tada nisu pomišljali oprostiti se od sezone, pa je Morley trećim golom na utakmicu u 55. minuti smanjio na 4:5. I u tom su trenutku, po hokejaškom običaju zbog hat-tricka nekog igrača, na led poletjele kape.

Nažalost, do isteka 60. minute medvjedi nisu uspjeli zabiti novi gol, te su se oprostili od sezone.

- Razočaran sam, to jest tužan zbog ispadanja, ali istovremeno i jako ponosan na ovu skupinu igrača koja je izgurala sezonu. Kada sam stigao početkom sezone, momčad je bila potpuno potonula zbog loših rezultata, ali dečki su pokazali veliki karakter, vratili su se pobjedama i ušli u četvrtfinale. Neću tražiti alibi, ali ozljede 3-4 igrača poremetile su nas jako u ovoj seriji s Linzom. No, bili su bolji i čestitam im – rekao je trener Medveščaka Doug Bradley.

Trostruki strijelac, Kanađanin Tyler Morley je dodao:

- Ovo mi je prvi hat-trick u sezoni, lijepo je kad zbog tebe polete kape na led, ali mijenjao bih to za pobjedu nad Linzom. Šteta što nismo izborili majstoricu, imali smo šanse ali nismo ih iskoristili. Imali smo previše padova u igri u posljednje četiri utakmice, to nas je koštalo.

Publika poznaje hokej

Kanađanin Drew Schiestel, koji je potkraj sezone stigao u brlog, zaključio je:

- Navijači su me u ovo kratko vrijeme oduševili. Publika poznaje hokej, vidi se na svakom koraku kako vole klub. Nevjerojatno je da nas i nakon ovog poraza čekaju u špaliru na izlasku iz dvorane.

Šteta za ispadanje, ali Medveščak je ulaskom u doigravanje, i to sa sjajnog petog mjesta, potvrdio da pripada eliti EBEL lige. Uspjeli su biti peti među 12 klubova, iako su imali najmanji budžet u ligi, svega 1,5 milijuna eura.

Potvrdili su medvjedi i da imaju vjernu publiku, ove su sezone s prosjekom od 3500-4000 navijača po utakmici bili najgledaniji zagrebački klub. A možda i najveći dobitak Medveščaka je što je ove sezone imao četvoricu rođenih Zagrepčana sa solidnom minutažom – Ivana Jankovića, Tomija Zanoškog, Ivana Pužića, te sjajnog mladog vratar Vilima Rosandića.

Do odlučujućih pobjeda za prolazak u polufinale jučer su stigli i Bolzano protiv KAC-a, Salzburg protiv Dornbirna, te Vienna Capitalsi protiv Innsbrucka. A medvjedi će u novi pohod u EBEL-u krenuti početkom rujna.