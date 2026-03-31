Tottenham službeno objavio tko je nasljednik Igora Tudora

Talijanski 46-godišnji nogometni stručnjak Roberto De Zerbi potvrđen je kao novi glavni trener Tottenham Hotspura s kojim je potpisao petogodišnji ugovor, koji ne uključuje klauzula o raskidu u slučaju ispadanja iz Premier lige, objavila je agencija Press Association.

"Oduševljen sam što se pridružujem ovom fantastičnom nogometnom klubu, koji je jedan od najvećih i najprestižnijih na svijetu. U svim mojim razgovorima s vodstvom kluba, njihova ambicija za budućnost bila je jasna - izgraditi momčad sposobnu za velika postignuća i za igranje nogometa koji uzbuđuje i inspirira naše navijače. Ovdje sam jer vjerujem u tu ambiciju i potpisao sam dugoročni ugovor kako bih dao sve od sebe da je ostvarim", izjavio je De Zerbi u službenom priopćenju.

"Naš kratkoročni prioritet je uspon po ljestvici Premier lige, što će biti potpuni fokus do posljednjeg zvižduka posljednje utakmice sezone. Radujem se izlasku na trening-teren i radu s ovim igračima kako bismo to postigli", poručio je novi trener.

De Zerbi je bio želja vodstva kluba odmah nakon što je Thomas Frank otpušten 11. veljače, ali Talijan tada još nije bio spreman preuzeti tu dužnost, jer je tek bio napustio klupu Marseillea. Međutim, budući da su u De Zerbija vidjeli i najboljom dostupnom dugoročnom opcijom, zbog njegovog iskustva u Premier ligi, taktičke oštroumnosti i želje za napadačkim nogometom, čelnici Tottenhama su ostali uporni u namjeri da ga angažiraju, u čemu su i uspjeli.

"Roberto je bio naša meta broj jedan za ljeto i jako smo zadovoljni što smo ga uspjeli već sada dovesti", izjavio je sportski direktor Johan Lange.

"On je jedan od najkreativnijih i najnaprednijih trenera u svjetskom nogometu i sa sobom donosi bogato iskustvo na najvišoj razini, uključujući i u Premier ligi", dodao je Lange.