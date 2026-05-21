NEVJEROJATNO

Tottenham igra ključnu utakmicu za ostanak u ligi, a kapetan ju propušta zbog bizarnog razloga

Karlo Koret
21.05.2026.
u 21:11

Argentinski stoper van stroja je već mjesec dana zbog ozljede koju je zadobio u utakmici protiv Sunderlanda. Unatoč tome, on je u svakoj dosadašnjoj utakmici bio uz momčad

Pred nogometašima Tottenhama ključna je utakmica za ostanak u Premier ligi protiv Evertona ove nedjelje. Spursi se nalaze na 17. mjestu ljestvice s 38 bodova, dva više od 18. West Hama koji je u zoni ispadanja. Ako izgube od Evertona, a West Ham pobijedi West Ham, ispast će iz lige. Mnoge navijače šokiralo je stoga što uz suigrače neće biti kapetan Cristian Romero.

Argentinski stoper van stroja je već mjesec dana zbog ozljede koju je zadobio u utakmici protiv Sunderlanda. Unatoč tome, on je u svakoj dosadašnjoj utakmici bio uz momčad kako bi bodrio suigrače, no u možda najvažnijoj utakmici sezone, to neće biti slučaj. Romero je odlučio odletjeti u Argentinu gdje će gledati utakmicu River Platea i Belgrana umjesto one Tottenhama i Evertona.

Navijači zato smatraju kako je već osigrao svoju posljednju utakmicu za Spurse i kako će ovog ljeta napustiti London. Očito je kako su mu i oni okrenuli leđa iako su ga dugo vremena branili unatoč problemima s disciplinom. Romero je poznat kao vrlo prgav igrač, a samo ove sezone zaradio je devet žutih i dva crvenih kartona.

Argentinski stoper imao posebnu povezanost s Belgranom. Upravo u tom klubu je nogometno odrastao i upisao prve profesionalne minute prije nego se 2018. zaputio u Europu. 28-godišnjak će nakon Svjetskog prvenstva karijeru vjerojatno nastaviti u dresu nekog drugog kluba. Španjolski mediji povezuju ga i s Barcelonom.
