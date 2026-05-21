FOTO Kultni klub ovog je puta pretjerao: Jedan detalj izazvao je bijes Španjolaca

Athletic Bilbao jedini je španjolski klub, uz Real Madrid i Barcelonu, koji nikada nije ispao iz prve lige. Povijesno su jedan od najuspješnijih klubova u zemlji, a u svijetu su poznati po svojoj transfernoj politici. Athletic je iznimno povezan sa svojom zajednicom pa tako za klub smiju igrati samo Baskijci ili igrači rođeni u toj regiji Španjolske.

Svoju pripadnost navijačima htjeli su istaknuti i detaljom na novim dresovima za sljedeću sezonu koje su danas predstavili, no naišli su na žestoku političku reakciju u zemlji. Bilbao je htio na dresu istaknuti kartu Baskije, ali su na nju dodali i dijelove Navare, susjedne im regije.

🔴🔴🔴 Advertimos al presidente del Athletic Club de Bilbao de que UPN acudirá a los tribunales si no retiran la inclusión del mapa de “Euskal Herria” con Navarra dentro en la nueva equipación.



➜ Exigimos a María Chivite que emprenda las acciones oportunas para defender la… — UPN (@upn_navarra) May 21, 2026

Nedugo nakon toga, u Španjolski nogometni savez stiglo je pismo koje zahtijeva da se dresovi Bilbaa zabrane:

- Takvo predstavljanje posebno šteti Navari jer zanemaruje ili umanjuje njezinu posebnu političku, pravnu i institucionalnu stvarnost. Trebaju se pokrenuti sve radnje predviđene zakonom kako bi subjekt poput Athletic Cluba, s nacionalnim i međunarodnim ugledom, poštovao političku, administrativnu, pravnu i institucionalnu stvarnost Navare - piše u njemu.

Potpisnica pisma je Cristina Ibarrola, bivša zastupnica parlamenta Navare i predsjednica stranke Narodne unija Navare. Ubrzo nakon nje javio se i predsjednik Narodne stranke u Navari Javier Garcia Jimenez:

- Neprihvatljivo je da se nogomet koristi za isticanje simbola koji omalovažavaju identitet Navare - rekao je, a iz stranke Vox napisali su kako je Athletic Bilbao klub povezan s ETA-om (terorističkom i separatističkom skupinom koja je htjela neovisnot Baskije, a ugašena je 2018.).