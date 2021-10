Torcida se oglasila o Ivanu Bebeku, pogledajte poruku iz Osijeka

Osijek i Hajduk odigrali su 1:1 u derbiju 11. kola HNL-a. Hajduk je u Gradskom vrtu imao podršku svojih navijača, a Torcida se osvrnula i na slučaj Bebek o kojem se proteklih dana puno pisalo.

"Marić ga brani, Kustić ga se odriče, a sve vas isti sistem pokreće", poručila je Torcida u Gradskom vrtu.

Podsjetimo, u snimci u kojoj problematizira jedanaesterac koji su u utakmici protiv Lokomotive zahtijevali igrači i navijači Hajduka, sudac Bebek među ostalim kazuje:

"A ako ćemo mi ići tako da ćemo zadovoljiti Hajduk i navijački puk Hajdukov, pa da onda oni ne bi mijaukali, onda je najbolje da utakmicu na Poljudu krenemo s 2:0 i da onda možemo normalno suditi. To mi je degutantno. Pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da ni njima to nije dovoljno za kazneni udarac. Naravno, oni nemaju muda to napisati. Blaž Duplančić je uvijek bio takav i on će umrijeti takav. To je jedno obično smeće. Tko god je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije iz kuhinje dole. Nemam se snage više ni živcirati, da ti budem iskren".

Disciplinska komisija HNS-a suspendirala je Bebeka do izricanja moguće kazne, a on je za sutra najavio konferenciju za medije.

