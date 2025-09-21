Tko nam dolazi nakon Sinkovića? 'Lončarići su tu najveći kandidati, no imamo i nešto mlađih veslača'

U dalekom Šangaju danas započinje Svjetsko veslačko prvenstvo na kojem će naši najveći aduti biti četverac bez kormilara u kojem sjede braća Sinković i 25-godišnji osječki blizanci Lončarić.

Za razliku od prethodnih godina, Sinkovići ovaj put nisu favoriti za zlato, ali kako novinar World Rowinga najavljuje, "Sinkoviće nikad ne možete otpisati, u kojoj god disciplini i kombinaciji oni nastupili".

Za trofejnu hrvatsku braću bit će ovo 12. svjetsko prvenstvo, a borit će se za svoju desetu medalju na veslačkim mundijalima.

– Četvrti smo bili 2009. i 2022., a jedno se svjetsko prvenstvo, ono planirano za 2021., zbog epidemije koronavirusa nije održalo. A trebalo se održati baš u Šangaju – kazuje 35-godišnji Martin Sinković, koji ovako odgovara na pitanje žude li on i brat za svojom jubilarnom desetom kolajnom.

– Ne razmišljam koja je medalja u pitanju, više želim odraditi najbolje što mogu, a osvojiti zlato uvijek nam je cilj. Lijepo zvuči osvojiti desetu medalju, no mi nismo opterećeni rekordima. Želimo uvijek biti najbolji.

Valentu je ovo prva Kina

Zanimljivo je da će jednom od Sinkovića ovo biti prvi put da vesla u Kini.

– Martin je u Kini veslao na juniorskom SP-u. Šteta je što se te 2008. još nije složio onaj naš trofejni četverac na pariće, jer vjerujem da smo bili dobri da se kvalificiramo za Olimpijske igre na koje su na kraju otišli Vekić i Kušurin u dvojcu na pariće – priča 37-godišnji Valent i dodaje:

– Tjelesno smo odlični. Imali smo odlične pripreme, dobro smo trenirali, no još se jedino tehnički tražimo. Nije lako naći tu skupnost u čamcu, a već smo i zaboravili kako je to veslati u većoj posadi od dvojca. U smislu te uveslanosti još se tražimo. Lovimo se pa se izgubimo.

O toj problematici uveslavanja govorio nam je i Martin, koji priznaje da Sinkovići i Lončarići još nisu uveslani do automatizma.

– To je istina. Ja sam se nadao da će to brže sjesti, ali nije, što ne znači da neće na utrkama. Mi smo u visokom tempu dobri pa ja vjerujem i dalje da se možemo boriti za zlato. No, moguće je i da neće biti tako. Vjerujem da možemo, no mora se reći da nemamo konstantu koju smo imali u dublu.

Dakle, kao četverac na pariće u čamcu, koji su još činili Damir Martin i David Šain (koji sada nastupa u samcu), bili su uveslaniji nego sada?

– Da, bili smo uveslaniji tada. Mi smo u ovih deset godina navikli da sve ide glatko i nije nam ni na kraj pameti bilo da ćemo imati problema s uveslavanjem. Nije nama prije glatko išlo, naročito u dvojcu bez, ali smo se lakše hvatali.

Pitali smo Martina je li se teže uveslati u četvercu gdje imaš jedno ili u onome s dva vesla u rukama?

– U skulu je teže, dakle s dva vesla. Skul je kompliciraniji jer se moraš brinuti o dva vesla, dok je u dvojcu s po jednim veslom malo nezgodan balans. To je dosta zeznuta stavka.

Zanimalo nas je i to je li ova posada definirana kao ona u kojoj će Sinkovići ići na Olimpijske igre u Los Angelesu. Pitali smo to Valenta:

– Svaka od ovih godina je testna u kojima ćemo vidjeti što je najbolje. Dakako, tu posadu s kojom ćemo na Olimpijske igre moramo definirati u predolimpijskoj godini.

A što na tu temu govori mlađi mu brat Martin?

– Za sada to jest posada koja bi trebala ići u Los Angeles i ja bih volio da tako bude. No, ako nam ne bude išlo onda neće biti druge nego nešto mijenjati.

Kakav je predosjećaj?

– Prvi put ga nemam. Teško mi je reći. Mislim da možemo uzeti medalju, a možemo ostati i bez nje. Ne mogu reći da sam u nešto siguran – odgovara Valent i nastavlja s pogledom na najveće favorite za najsjajnije odličje:

– Australci i Rumunji. Mi smo u krugu izglednika za odličje, ali nismo u prvom redu. Englezi su se pojačali, a i Nizozemci su dobri. Te dvije posade nisu bile na utrkama Svjetskog kupa, a dobri su – najavio je Valent.

Tko nam dolazi nakon Sinkovića?

U kasnoj fazi njihovih karijera ključno je pitanje hrvatskog muškog veslanja tko nam, osim Lončarića, ostaje kada se Martin i Valent povuku. Evo čemu se nada Martin Sinković:

– Ja se nadam da će doći netko drugi i nastaviti ovo što smo mi radili. Možda ne tako, ali dovoljno uspješno. Lončarići su tu najveći kandidati, no imamo i nešto mlađih veslača. Ne treba očekivati rezultate kao što su bili naši, no neka se naši nasljednici barem vrte oko medalja.

Raduje li u tom smislu europsko srebro hrvatskog juniorskog osmerca?

– To je lijep rezultat, no juniorsko natjecanje druga je razina. A to govorim da se ti momci ne bi opustili. Treba tu jako puno nadogradnje, što se vidjelo i po Lončarićima, koji su bili juniorski svjetski prvaci i rekorderi i trebalo im je dosta vremena da naprave iskorak u seniorsko veslanje – ističe Martin Sinković.

Na prvom velikom zajedničkom nastupu, krajem svibnja na Prvenstvu Europe u Plovdivu, Sinkovići i Lončarići osvojili su srebro pa su potom pobijedili na poznatoj regati Henley Royal na rijeci Temzi. Nakon toga, pod paskom trenera Nikole Bralića, uslijedile su intenzivne pripreme na Perući pa je naš četverac bez maksimalno spreman. Tjelesno, kao što i sami kaži, a što se tiče skupnosti, e tu će im trebati i dobar dan.

Osim četverca bez kormilara, hrvatske boje u Šangaju branit će i samac David Šain (koji koristi neaktivnost Damira Martina) te četverac na pariće koji čine Bošković, Borković, Cesarec i Mahmutović.