Tko je Dario Dabac? U Puli ga voljeli, u Šibeniku dobio samo pet mjeseci mandata

Dinamo je konačno, 70 dana nakon smjenjivanja Marka Marića s pozicije sportskog direktora, objavio ime njegova nasljednika. Domaći mediji su 'doznavali' da su za tu poziciju potvrđeni brojni stranci, Talijani, Nijemci, Portugalci, Argentinci, a na kraju je pozicija novog sportskog direktora pripala Senjaninu. Sportski direktor Dinama je od danas Dario Dabac, 46-godišnji nogometni operativac koji je u klubu od prosinca 2023. godine obnašao ulogu glavnog skauta za prvu momčad.

Dabac je rođen 23. svibnja 1978. godine u Senju, a nakon juniorskih dana u Dinamovoj školi, u koju je došao iz senjskog Nehaja, u seniorskim danima je kao stoper igrao u brojnim klubovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Ukupno je tijekom seniorske igračke karijere, koja je trajala od 1998. do 2015. godine nastupao za 13 klubova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Njemačkoj, Austriji, Japanu, Kuvajtu i Kini. Između ostalog je igrao za Rijeku, Zagreb, Union Berlin, Greuther Fürth i Dynamo Dresden, a ubilježio je i pet nastupa za U-21 reprezentaciju Hrvatske.

Po završetku igračke karijere vodio je mlađe uzraste u Rijeci, i to u rasponu od U-15 preko U-17 do U-19. Bio je asistent izborniku hrvatske U-15 reprezentacije Mladenu Ivančiću, a potom i Ferdi Milinu na klupi U-19 momčadi Hrvatske. Bio je glavni trener kineskog Jiuniua, svog matičnog kluba Nehaja iz Senja, potom sportski direktor Istre 1961 i Šibenika da bi od prosinca 2023. postao dio Dinamove skautske službe.

U Istri je od 2020. do 2022. radio pune dvije sezone, a Puležani ga imaju u lijepom sjećanju. U sezoni 20/21 je Istra stigla sve do finala Hrvatskog nogometnog kupa, a Dabac je tijekom svojeg mandata dovodio na posudbe igrače poput Josipa Šutala i Diona Drene Belje. Isto tako, navijači Istre kao pozitivne poteze isticali su dovođenja igrača koji su puno donijeli: Hujbera, Marina, Mlinara, Lučića i Galilee, a s druge strane su i pulska djeca poput Lisice, Perkovića, Rovisa, Žgombe i Vujnovića za koje se on uvijek zalagao dobivala prilike u prvoj momčadi. Istarski novinari su također istaknuli da je uvijek bio susretljiv s medijima te da je pravovremeno htio informirati navijače i javnost o svemu što se događa.

S druge strane, uprava Alavesa (kluba pod kojim je Istra) njemu je u jednom trenutku za vrijeme mandata u Istri suprotstavila svojeg sportskog direktora Andresa Jorneta koji je, prilično bizarno, istovremeno obnašao funkciju u Istri kao i Dabac. Jornet je dovodio igrače poput Acquaha, Moure i Kapitanovića te se nimalo nije proslavio. Završeci njihovih mandata su objavljeni u isto vrijeme, Istrijani su žalili što je Dabac otišao, a slavili što je otišao Jornet.

Uslijedio je mandat u Šibeniku, u kojem se Dabac zadržao tek nešto više od pet mjeseci. U trenutku kad je tadašnji gazda Šibenika Marino Jurić povukao potez da Dabac više neće biti sportski direktor, točnije 9. prosinca 2022. godine, Šibenik se nalazio na devetom mjestu HNL ljestvice. U drugom dijelu sezone uslijedio je onaj čudesan preokret Gorice sa Željkom Sopićem i Šibenik je ispao u drugi rang hrvatskog nogometa.

Tako je Dabac bio bez angažmana oko godinu dana, sve dok nije došao poziv Dinama. Krajem 2023. je stigao kako bi u skautskom smislu bio desna ruka Sergeja Jakirovića, trenera koji je tada imao i ovlasti sportskog direktora. Dabac je istaknut, između ostalog, kao glavni čovjek pri dovođenju Japanca Takura Kaneka, navodno je Dariju Šimiću upravo on preporučio Kaneka prije nego što je uopće bio na funkciji u Dinamu.

"U svom je dosadašnjem dugogodišnjem radu, uz istančan osjećaj za mlade igrače, izgradio kvalitetne odnose s brojnim sportskim stručnjacima širom Europe i svijeta.", piše u Dinamovom priopćenju dobrodošlice novom sportskom direktoru.