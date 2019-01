Stipe Miočić mora što prije pobjeći iz prevarantske organizacije!

Jon Jones ponovno je pao na dopinškom testu, što znači da svoju praksu korištenja nedozvoljenih supstancija niti je prekinuo niti namjerava. Zbog toga je atletska komisija države Nevade zabranila održavanje borbe između njega i Alexandera Gustafssona 29. prosinca u Las Vegasu. I umjesto da prijestupnik bude kažnjen, UFC je odlučio preseliti borbu i cijeli UFC 232 događaj u Los Angeles! U samo šest dana!

Kratkoročan efekt

Što s navijačima koji su platili zrakoplovne karte, rezervirali smještaj i kupili ulaznice? Koga briga! Doslovno. Jer, bez obzira na nepravdu kojoj ne svjedoče samo obožavatelji slobodne borbe nego i svi koji poštuju sport kao takav, borba Jonesa i Gustafssona u poluteškoj kategoriji srušila je brojne rekorde po gledanosti i zaradi. To je ono što predsjednik UFC-a Dana White jedino želi. I to je ono što pokazuje u kojem smo stanju kao društvo. Naime, tako nešto ne može se predbaciti samo Amerikancima jer UFC je globalna organizacija, što znači da ne bi bila toliko moćna bez popularnosti koju uživa diljem svijeta. Ali, takvo je stanje kratkoročno jer ljudi koje zanima površna zabava brzo će se okrenuti drugim stvarima koje će zadovoljiti njihove niske strasti. Istodobno, šteta je dugoročna.

Nemali broj kritičara kazat će da MMA nije sport, a upravo tako nešto UFC i zagovara ignoriranjem prijevara najgore vrste, one u kojoj jedan sportaš koristi nedozvoljene “alate” da bi stigao do pobjede. Najgore je što se ugrožava život sportašu koji ne koristi takve “alate”. Naravno da je nemoguće takvo nadmetanje označiti poštenim, sportskim, sportom... To je izvan onoga što se od davnina promoviralo olimpijskim duhom i što nas se učilo od najranijih dana – da nije važno pobijediti, nego sudjelovati. Uči nas se i da protivnika treba poštovati. Nažalost, sve je to nekako s “figom u džepu” jer oni koji predstavljaju sport nekako kao da se trude konstantno ga ocrniti i lakšim putem doći do uspjeha, koji se striktno veže s njihovim osobnim interesima.

Po tome slobodna borba i UFC svakako nisu nikakva iznimka, u nogometu viđamo financijske prijevare, namještanje utakmica, rasizam, poticanje na huliganske ispade... Sve to budi interes javnosti. Kratkoročan, a dugoročno štetan. Zato, kad se dokažu negativnosti, slijede sankcije i kazne. Najbolji primjer su Fifa i Uefa jer, dok su kratkoročno njezini lideri donosili svima oko sebe nerealan profit i krojili pravila u smjeru interesa manjeg broja ljudi, dugoročno je narušen ugled tih organizacija, svaka transakcija danas se gleda pod povećalom, a nekadašnji lideri osramoćeni su do kraja života. I to je bilo potrebno da bi nogomet mogao krenuti dalje.

Nažalost, nogomet i ostali sportovi svejedno nisu cijepljeni od kontroverzija, egoizma i poštovanja pojedinaca koji incidentnim ponašanjem grade i održavaju imidž. Ali, sve je to u domeni dopuštenog, iako bi organizacije ipak trebale promovirati one “najčišće” i ne dopustiti da ih se opisuje kao dosadne samo zato što čuvaju privatnost, besprijekorni su sportaši i suzdržavaju se od sukoba bilo koje vrste.

Površnost ispred svega

Sve to čini i UFC, s bitnom razlikom. Negativac je prokazan, dokazana mu je krivnja čak treći put i umjesto da ga organizacija odstrani kao strano tijelo, ona je prilagodila pravila njemu da bi mogao neometano nastaviti varati sve oko sebe. Katastrofalna je to poruka koja mladima jasno daje do znanja da se pošten pristup ne isplati, da se respekt ne isplati. To je dosadno, sporo i teže. I potpuno suprotno od svijeta koji živi od senzacija, ubrzan je i promovira površnost kao vrlinu...

Zato Stipe Miočić mora što prije pobjeći iz organizacije sklone prijevarama kao što je UFC jer u najboljim je borilačkim godinama i ne treba ih tratiti na cirkus u kojem steroidima napumpani lajavci love brzu zaradu.

