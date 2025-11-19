Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
LOŠI REZULTATI

Steve McClaren više nije izbornik Jamajke

Steve McClaren
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
19.11.2025.
u 15:31

"Ponekad je najbolja stvar koju vođa može napraviti je ta da prepozna kada je potreban novi glas, nova energija i drugačija perspektiva kako bi momčad krenula naprijed", rekao je McClaren

Engleski nogometni stručnjak, 64-godišnji Steve McClaren podnio je ostavku na dužnost izbornika Jamajke nakon što je uspio izboriti izravni plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

U zadnjem kolu skupine B zone CONCACAF Jamajka je trebala pobjedu na svom terenu protiv Curacaa kako bi osvojila prvo mjesto i izravni plasman na SP, no susret je završio rezulttom 0-0 pa je Curacao izborio svoj povijesni prvi plasman na SP, dok će Jamajka morati u Interkontinentalne kvalifikacije u ožujku. 

Jamajka je tijekom dvoboja tri puta pogađala okvir gola no nije uspjela pronaći put do mreže i gola koji bi ih odveo na njihovo drugo SP u povijesti, dosada je jedini nastup upisala u Francuskoj 1998.

"Ponekad je najbolja stvar koju vođa može napraviti je ta da prepozna kada je potreban novi glas, nova energija i drugačija perspektiva kako bi momčad krenula naprijed", rekao je McClaren koji je ovdašnjoj javnosti najpoznatiji kako engleski izbornik iz kvalifikacija za EURO 2008. na koji se Engleska nije plasirala nakon što je u zadnjem kolu na Wembleyju izgubila od Hrvatske sa 2-3.

Jamajka će u Interkontinentalnim kvalifikacijama pokušati izboriti SP u konkurenciji Nove Kaledonije, Bolivije, DR Konga, Iraka i Surinama.
Ključne riječi
Jamajka reprezentacija Steve McClaren

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja