Španjolcima spremamo iznenađenje, a Duvnjak će dobiti poseban zadatak

Rukometaši Hrvatske i Španjolske danas će u međusobnom susretu (16 sati) odlučiti koja će reprezentacija osvojiti prvo mjesto u drugom krugu skupine na Europskom prvenstvu koje se trenutačno igra u Austriji i Švedskoj.

Obje reprezentacije idu u polufinale, a Španjolska će braniti naslov koji je prije dvije godine osvojila u zagrebačkoj Areni.

>> Pogledajte razgovor sa Silvijom Ivandijom za Večernji TV

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Bit će to susret najboljeg napada (Španjolska, op. a.) i najbolje obrane u našoj skupini. Oni u obrani igraju 5-1 i ta obrana im je donijela naslov prije dvije godine. Morat ćemo se jako dobro pripremiti za tu njihovu obranu jer nije problem riješiti njihova prednjeg igrača, već one iza njega. A tu u sredini stoje sve visoki igrači koji su izuzetno pokretljivi. Oni će se sigurno dobro pripremiti i za našu 5-1 obranu, no tko zna, možda protiv Španjolske zaigramo 6-0, odnosno obranu koja njima baš ne odgovara. Uostalom, s tom obranom smo ih uvijek pobjeđivali – rekao je Lino Červar, izbornik Hrvatske.

Cindrić će igrati

Hoće li Luka Cindrić moći danas igrati?

– On je sve bolje i igrat će – naglasio je naš izbornik.

Španjolska krila izuzetno su brza, opasna i efikasna.

– Da, tu ćemo morati biti jako oprezni jer svaka naša pogreška bit će njihova kontra i lagani pogodak. A to je nešto što ne želimo, zar ne? – napominje Červar.

Morat ćemo konačno pogađati sedmerce?

– Morat ćemo. Za sada se Duvnjak jedini pokazao da može šutirati bez promašaja s linije sedam metara. Dakle, on bi trebao biti naš prvi izbor protiv Španjolaca – zaključio je Červar.

>> Ove fotografije iz Beča ćemo pamtiti

Hrvatska je na ovom EP-u daleko najgora po izvođenju sedmeraca. Od 21 dosuđenog sedmerca realizirali smo tek deset, a promijenili smo šest izvođača.

Duvnjak je jedini realizirao sva tri. Horvat je promašio četiri, Karačić i Cindrić po dva te Hrstić i Matanović po jednog.

Španjolci pak imaju samo četiri promašaja od 17 dosuđenih sedmeraca. Sole i Gómez su njihovi izvođači, a vratar Pérez obranio je do sada čak pet sedmeraca.

– Na ovom turniru dosad smo odigrali spektakularno, teško nas je pobijediti. Osobno sam zadovoljan učinkom na vratima i u obrani jer primamo malo golova. To je naša snaga. S obranom kakvu igramo stvaramo probleme svim ekipama i trenerima. Na dobrom smo putu da uspješno okončamo ovo Europsko prvenstvo – istaknuo je 29-godišnji španjolski vratar Pérez.

Španjolska brani naslov, ali će i peti put zaredom igrati u polufinalu Europskog prvenstva.

Furija još četiri do rekorda

– Ova grupa igrača radi jako dobro te na europskim prvenstvima ima dobre nastupe. Sada smo jako zadovoljni što smo ostvarili cilj i opet ušli u polufinale. Mi ćemo nastojati pobijediti Hrvatsku, a onda ćemo vidjeti što će biti. U polufinalu bilo koja ekipa može biti opasna, koji god protivnik da te dopadne, ne možeš biti miran. Mi ćemo ići korak po korak, to je filozofija koja nas je dovela do ovdje – rekao je Raul Entrerríos kojem je ovo vjerojatno posljednji Euro u karijeri.

Zanimljivo je da je Španjolska u nizu od čak deset pobjeda na europskim prvenstvima. Niz je započeo prije dvije godine na EP-u u Hrvatskoj, a nastavio se na ovom EP-u na kojem Španjolci imaju sedam pobjeda.

Inače, rekorderi po broju uzastopnih pobjeda na europskim prvenstvima su Šveđani koji su od 1998. do 2002. nanizali 14 zaredom. Iza Šveđana su Francuzi koji su na dva EP-a, 2006. i 2008. imali 11 uzastopnih pobjeda.

Hrvatska ima sedam pobjeda u nizu na ovom EP-u i to nikad nismo ostvarili. Pobijedimo li do kraja sve, dakle u preostale tri utakmice, doći ćemo na treće mjesto svih vremena po nizu pobjeda, iza Švedske i Francuske. Inače, do sada je Europsko prvenstvo sa svim pobjedama ostvarila samo Švedska 2000. godine.

>> Pogledajte što kaže Matej Ašanin uoči dvoboja sa Španjolcima