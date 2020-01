Červar je postao treći najuspješniji trener u povijesti rukometa

Malo koji se svjetski rukometni trener može pohvaliti učinkom koji ima izbornik Hrvatske Lino Červar. Na klupi Hrvatske sjedio je od rujna 2002. do veljače 2010. godine te u drugom mandatu od travnja 2017. do sada.

Iza sebe je nanizao 13 velikih natjecanja na klupi Hrvatske, a upravo je na ovom Europskom prvenstvu sakupio 200. nastup kao izbornik.

>> Pogledajte razgovor sa Silvijom Ivandijom na Večernji TV-u

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od tih 13 velikih natjecanja na čak deset igrao je u polufinalu. To mu nije uspjelo samo 2007. na SP-u u Njemačkoj kada smo bili peti, na EP-u u Hrvatskoj 2018. kada smo opet bili peti te na SP-u u Njemačkoj 2019. kada smo bili šesti. Evo pregleda deset velikih polufinala.

1. SP 2003. u Portugalu – zlatna medalja

Hrvatska je u prvom krugu osvojila prvo mjesto u skupini, i to nakon početnog poraza od Argentine (29:30) te gubitka prvog poluvremena protiv Saudijske Arabije (8:10). Onda se sve nekako preokrenulo, Hrvatska je dobila drugo poluvrijeme i utakmicu, a potom su Červarovi izabranici nanizali Rusiju (28:26), Francusku (23:22) i Mađarsku (30:29).

U drugom krugu pobijedili smo Egipat (29:23), a za prolazak u polufinale trebala nam je pobjeda i nad Danskom. Tko se još ne sjeća sjajnog ulaska u utakmicu Pere Metličića koji je postigao naših prvih šest pogodaka, i to protiv Hvidta, u to vrijeme jednog od najboljih svjetskih vratara. Do kraja je bila laganica i pobjeda 33:26.

U kultnom polufinalu protiv Španjolske gubili smo s 9:14, a na kraju slavili nakon dva produžetka (39:37). U finalu smo pak svladali Njemačku.

2. euro 2004. u Sloveniji – četvrto mjesto

Hrvatska je u skupini osvojila prvo mjesto s dvije tijesne pobjede nad Danskom (26:25) i Španjolskom (30:29), a u 3. kolu odigrali smo bez pobjednika s Portugalom (32:32). U drugom krugu, koji se igrao u Celju, Hrvatska pobjeđuje Švedsku, a u ključnoj utakmici za polufinale i Švicarsku (30:27).

Prije posljednjeg kola samo je bilo pitanje hoćemo li biti broj jedan ili dva. Kada je Danska svladala Švicarsku (34:20), sve je bilo gotovo. Hrvatska je bila prva u skupini bez obzira na rezultat zadnjeg kola protiv Rusa (24:24). U polufinalu smo izgubili od Slovenije (25:27) nakon što je Pajovič ubo prstom u oko Metličića, a nažalost – u borbi za 3. mjesto izgubili smo od Danske.

>> Pogledajte galeriju velikog hrvatskog slavlja u Beču

3. Olimpijske igre u Ateni 2004. - zlato

Linu Červara najviše je brinulo kako će naši igrači podnijeti igranje rano ujutro. Svi su dobro znali da neki naši igrači teško podnose jutarnje treninge, a kamoli utakmice. Nakon pobjede nad Islandom (34:30) nije bilo previše vremena za odmor. Susret je završio oko 21 sat, a već u 11.30 čekala nas je Slovenija.

I muku smo mučili da bismo na kraju pobijedili s 27:26. A onda nas je u 3. kolu čekala Južna Koreja ni više ni manje nego u 9.30 sati. Srećom, završilo je onako kako je trebalo – 29:26 za nas.

U zadnja dva kola trebala nam je jedna pobjeda za polufinale. I riješili smo to već u susretu protiv Rusa (26:25). Kako je u drugoj skupini Francuska imala sve pobjede, Červar ih je svakako želio izbjeći pa smo za prvo mjesto u našoj skupini “razvalili” Španjolce (30:22). U polufinalu smo pobijedili Mađare (33:31), a onda pobjedom protiv Njemačke 26:24 u finalu postali olimpijski pobjednici.

4. SP u Tunisu 2005. godine – srebro

Hrvatska, kao aktualni svjetski i olimpijski prvak, sjajno je odradila prvi krug u Sfaxu. Pet susreta, pet pobjeda. Puno lakše je bilo protiv Argentine, Japana i Australije, teže sa Španjolcima (33:31) i Šveđanima (28:27). U drugom krugu preselili smo se u Nabeul i odmah u prvoj utakmici doživjeli poraz od Norvežana (25:28).

Vadili smo se protiv Njemačke (29:26), a za polufinale nam je trebao najmanje bod protiv Srbije i Crne Gore. Na jednoj klupi Červar, na drugoj Vujović. Tridesetak sekundi do kraja vodili smo 24:23, a Srbija i Crna Gora imala je zadnji napad. Sudžum je šutirao s krila, a Šola čudesno obranio za četvrto polufinale zaredom na velikim natjecanjima.

U polufinalu uz sjajnog Balića pobijedili smo Francuze s 35:32, no umorila nas je ta utakmica pa smo u finalu pali od Španjolaca (34:40).

>> Pogledajte galeriju s utakmice Hrvatska - Češka

5. euro 2006. u Švicarskoj – 4. mjesto

Prvi krug igrali smo u Bernu i tamo svladali Portugal i Norvešku, ali smo izgubili od Rusije. Drugi krug otvorili smo sjajnom pobjedom nad Danskom (31:30) i Islandom (29:28).

Za prolazak u polufinale trebala nam je i treća pobjeda nad Srbijom i Crnom Gorom. Bio je to novo nadmetanje Červara i Vujovića u kojem naš izbornik izlazi kao pobjednik (34:30).

Peto polufinale zaredom Line Červara i posljednje s Irfanom Smajlagićem kao pomoćnikom. Ovaj put Francuzi su nam u polufinalu bili neuhvatljivi (23:29), a onda smo izgubili i utakmicu za treće mjesto od Danaca.

6. euro 2008. u Norveškoj – srebro

Lino je imao velikih problema jer kompletne pripreme Ivano Balić imao je problema s trbušnim zidom. Do samog početka utakmice s Poljskom nije se znalo može li Balić ili ne. A Balić je mogao i gotovo sam pobijedio Poljsku (32:27), u to vrijeme svjetske doprvake.

U skupini smo još bili bolji od Čeha i Slovenaca. U drugom krugu nastali su veliki problemi nakon debakla od Danaca (20:30). Nakon pobjede nad Crnom Gorom trebao nam je za polufinale bod u susretu protiv domaćina, Norveške.

I osvojili smo ga, a ključni pogodak postigao je Ivano Balić za 23:22 pa gol Solberga za konačnih 23:23 i nije bio bitan. U polufinalu nas je opet čekao klasik s Francuzima, a ovaj put pripao je nama (24:23). U finalu smo izgubili od Danske (20:24).

7. OI u Pekingu 2008. godine – 4. mjesto

U obranu atenskog zlata krenula je Hrvatska pobjedom nad Španjolskom (31:29) i Brazilom (33:14). No potom slijede dva poraza, do Francuske i Poljske, pa pobjeda nad Kinom za treće mjesto u skupini. Suparnik u četvrtfinalu nam je Danska. Do 50. minute bio je neodlučeno, a onda je Hrvatska preuzela vodstvo do kraja susreta.

Kod 24:23 za nas su pogodili Šprem i Vori, a Nøddesbo je samo smanjio za konačnih 26:24. Lino je izborio već svoje sedmo polufinale na osam velikih natjecanja. Nažalost, u polufinalu smo izgubili od starih “prijatelja” Francuza (23:25), a onda i za treće mjesto od Španjolaca.

8. SP 2009. u Hrvatskoj – srebrna medalja

Lino je želio s generacijom Balić-Metličić-Lacković osvojiti drugo svjetsko zlato. U sjajnoj atmosferi splitske Spaladium arene u skupini prvog kruga pobjeđujemo Južnu Koreju, Kuvajt, Kubu, Španjolsku i Švedsku. Selimo se u drugi krug u Zagreb i tamo nakon dvije uvodne pobjede (Slovačka i Mađarska) osiguravamo polufinale.

U trećem susretu drugog kruga igramo s Francuzima. Utakmica za prestiž koju dobivamo s 22:19. U polufinalu smo dobili Poljake (29:23), ali u finalu nam se opet dogodio poraz od Karabatića i društva (19:24).

9. Euro 2010. u Austriji – srebrna medalja

Uz veliku podršku naših navijača u Grazu osvajamo prvo mjesto u skupini ispred Norveške, Rusije i Ukrajine. U drugom krugu, u Beču, igramo neodlučeno s Islandom pa pobjeđujemo Austriju.

U ključnoj utakmici za plasman u polufinale Hrvatska dobiva Dansku (27:23). U polufinalu su kauboji pobijedili Poljsku (24:21), no u finalu je opet kobna bila Francuska (21:25).

10. Euro 2020. – polufinale

Svoje jubilarno deseto polufinale Lino Červar je izborio s pet čistih uvodnih pobjeda – tri u prvom i dvije u drugom krugu. Červar se tako nakon 10 godina vratio na stare staze kada su mu polufinala bila nešto najnormalnije.

Inače, Lino je s tih 10 polufinala treći najuspješniji rukometni izbornik u povijesti. Ispred njega još su samo Šveđanin Bengt Johansson i Francuz Claude Onesta s po 14 polufinala na velikim natjecanjima.

>> Pogledajte što kaže Matej Ašanin uoči utakmice sa Španjolcima