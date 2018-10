Soldić vratio KSW pojas pobjedom i nokautom u trećoj rundi

Roberto Soldić ponovno je KSW prvak velter kategorije, nakon fantastičnog nastupa koji je pružio u revanšu protiv Dricusa Du Plessisa. Soldić je bio dominantan od prve sekunde, polako je lomio protivnika, da bi ga završio u trećoj rundi, piše Fightsite.hr.

Današnja borba nije krenula u visokom ritmu kao prethodni okršaj, održan u travnju, u kojem je na kraju Du Plessis slavio, preotevši Soldiću pojas prvaka. Ovog je puta Roberto krenuo opreznije i nije si dozvolio ulazak u otvoreniji okršaj, gdje bi mu na licu mogao završiti neki udarac. Soldić je tako tražio prostor za direkt, dok ga je Du Plessis pokušao izbaciti iz balansa low kickovima. Tako je prošlo pola runde, da bi onda Soldić malo podigao ritam. Krenuo je par puta u kombinacije, koje su izgledale pripremljeno i dobro izvedene, no u tom trenutku je većina završavala u bloku, budući da se Južnoafrikanac odlično kretao unazad. Ipak, te kombinacija dva ili tri udarca su dokazivale da je Soldić došao spreman i da ima pravi pristup za doći do pobjede. Prva runda nije ponudila previše akcije, no svakako je borac iz Viteza ostavio puno bolji dojam.

U drugoj rundi Soldić kreće agresivnije i već u prvoj minuti udarcima protivnika odvodi do ograde, gdje se ovaj mora braniti, a posebno dobar napad izvodi Roberto sredinom runde, kada se Du Plessis prvi put čini uzdrman. U takvoj situaciji vidimo i prvi Du Plessisov pokušaj rušenja, no Soldić radi sjajan sprawl, nakon kojeg pokušava na podu doći do vrata, no nije uspio i ponovno su na nogama. Do kraja runde je Soldić obranio još jedno rušenje, nakon čega su hrvali uz ogradu, no bez prednosti za ijednog borca.

Početak kraja označila je druga minuta treće runde značila, nakon što Soldić podiže ritam, napada sada već s brojnijim i raznovrsnijim kombinacijama i baca svog protivnika u velike probleme. Pametna je bila taktika Soldića koji nije htio srljati nego je pričekao i sredinom runde je sve završio. Prvo je pogodio desni kroše, nakon kojeg Du Plessis diže gard upravo toliko da je primio koljeno u stomak, koje ga još više izbacuje iz balansa, na što Soldić provlači dva lijeva krošea za redom i sve je bilo gotovo. Prekid je uslijedio odmah nakon toga, jer sve dalje bi bilo samo nanošenje nepotrebne štete dosadašnjem KSW prvaku.

Nakon ovako dominantne predstave i načina na koji je ostvario pobjedu, može nam samo biti žao što Soldić u prvoj borbi jednostavno nije bio pravi, jer ovo je slika koja pokazuje koliko je on dobar borac i kako je zapravo prvobitno i postao prvak ove jake organizacije. Pojas je opet kod njega, a svojim je poslodavcima poručio kako je spreman boriti se kada god i gdje god je potrebno. Protivnik također nije bitan, koga god mu serviraju, Soldić je to spreman apsolvirati.

>> Pogledajte i video s treninga Cro Copa