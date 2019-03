Šok za Mandžukića! Čekaju ga crni scenarij i teški trenuci?

Trener Juventusa Massimiliano Allegri odlazi na kraju sezone, a na klupi stare dame mogao bi ga zamijeniti Pep Guardiola!

Naime, talijanski mediji pišu da nije nemoguće da će trener Manchester Cityja na ljeto preseliti u Torino. Štoviše, u Italiji je bio Guardiolin brat Pere koji je već krenuo u pregovore.

Navode se i izvori koji kažu da takav rasplet događaja "ne bi bio iznenađujući" s obzirom na to da to da je Juventus doveo samo Cristiana Ronalda i to prošlog ljeta.

No, takav rasplet događaja ne bi išao na ruku našem Mariju Mandžukiću. Naime, Guardiola je bivšeg hrvatskog reprezentativca trenirao u Bayernu i to nije izgledalo dobro..

- S Mandžukićem uvijek morate biti na oprezu. Naš odnos je u manje od dva mjeseca od poštovanja i podrške prerastao u nešto negativno. Ako bi Götze dobio prednost, Mario bi postao hladan i nezainteresiran - objasnio je svojedobno Guardiola.

Mandžukić je tvrdio da želi do kraja karijere ostati u Bayernu, no dolaskom Guardiole stvari su se promijenile. Španjolski trener forsirao je Roberta Lewandowskog, izgubio mjesto u početnom sastavu te na kraju 2014. otišao u Atletico Madrid. Mandžo i Guardiola nisu se rastali na najljepši način.

>> Pogledajte kako je izgledala karijera Luke Modrića