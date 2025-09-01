Preminuo sportski velikan koji je zadivio svijet: Sudjelovao je u jednom od najvećih događaja u povijesti

Boksačka legenda teške kategorije Joe Bugner preminuo je u dobi od 75 godina. Britanski boksački odbor objavio je vijest u ponedjeljak, potvrđujući da je Bugner preminuo u domu za starije i nemoćne u Brisbaneu u Australiji. Tijekom svoje 32-godišnje karijere, Bugner je sudjelovao u nekim velikim borbama, suočavajući se s Henryjem Cooperom, Muhammadom Alijem, Joeom Frazierom i Frankom Brunom.

Borio se protiv Alija za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji 1975. godine, izgubivši na bodove u Kuala Lumpuru.

- S velikom tugom objavljujemo da je bivši britanski, europski prvak Commonwealtha u teškoj kategoriji i svjetski prvak Joe Bugner preminuo u svom domu za starije i nemoćne u Brisbaneu u Australiji - objavili su Britanci.

Britanski boksački odbor za kontrolu izražava sućut Joeovoj obitelji. Rođen je u Mađarskoj, Bugner se kao dijete s obitelji preselio u Ujedinjeno Kraljevstvo 1956. godine.

RIP Joe Bugner just heard sad news of the passing of Joe we spent quite a bit of time together around the time of my fight with him he was a character and played Mr bad guy when we did the promotion for the fight. He had a long career and fought many great heavyweights including… pic.twitter.com/HsU5elJ6bI — Frank Bruno MBE 🇬🇧 (@frankbrunoboxer) September 1, 2025

Promotor Frank Warren također je odao počast Bugneru na društvenim mrežama.

- Tužna je vijest o smrti Joea Bugnera, bivšeg britanskog, europskog i prvaka Commonwealtha, čovjeka koji je izdržao sve dane s Muhammadom Alijem i Joeom Frazierom - rekao je Warren.

- Također je sudjelovao u prvoj borbi koju sam imao na ITV-u, sjajan čovjek koji će nam nedostajati. Šaljem pozdrave njegovoj obitelji. Neka počiva u miru.