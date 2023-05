Sjećate ga se? Bio velika nada hrvatskog nogometa pa se izgubio: 'Naravno da bih došao u Hajduk'

Andrija Balić (25) bio je jedan od najvećih Hajdukovih talenata i velikoj nadi hrvatskog nogometa. Radilo se o veznjaku elegantnoga poteza koji je dobio nadimak Baby Pirlo. S 19 godina prodan je u Udinese, iako je i sam priznao da nije želio otići. Nikada nije otkrio cijelu istinu o tome, već samo da su se “događale neke čudne stvari”. U Udinama odigrao je 33 utakmice u tri godine, ali se nije nametnuo. Otišao je potom na posudbu u nizozemsku Fortunu iz Sittarda, talijansku Perugiu. Zatim je prodan u slovačku Dunajsku Stredu koja ga je protekle sezone posudila Banskoj Bystrici.

Ugovor mu je sada istekao i slobodan je u potrazi za novim klubom.

- Ima nekih ponuda, gledam i razmišljam, ali ne bih naglo htio donositi odluke. Prvo ću se malo odmoriti, a onda staviti sve na papir i odlučiti, vidjeti što je bolje - rekao je Balić za Germanijak.

Bi li se htio vratiti u Hajduk?

- Već sam nebrojeno puta rekao, nije to sporno. Hajduk je moj klub, Split moj grad, bio bih kući. Nije to sporno. A hoće li doći do toga ne znamo. Nisam ja ni onda htio ići u Udinese, ali se dogodilo tako. Ljudi to ne znaju, a ja ne želim reći.

Je li premlad otišao u Serie A?

- Puno ljudi me to pitalo, je li to dobro ili nije. Rekao bih i jesam i nisam. Dobro, prvu godinu nisam igrao tamo, ali sa drugu odigrao više od 30 utakmica na poziciji zadnjeg veznog, bio u top formi, da bih se na kraju ozlijedio i operirao koljeno. Nakon toga je krenulo nizbrdo, do tada je bilo top.

Bi li želio karijeru završiti u Hajduku?

- Sigurno je da bih imao takvu želju. A hoće li to biti sada ili na zalasku karijere, ne znam, ali nije sporno da bih se volio vratiti u Hajduk, to uopće nije sporno, samo se ne zna kada.