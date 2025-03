Šime Vrsaljko se obrušio na hrvatskog lokalnog moćnika: 'Ništa mu nije strano, ne bira sredstva'

Jurica Buljat, bivši nogometaš Zadra, Hajduka i hrvatske reprezentacije, službeno je istaknuo kandidaturu za predsjednika Nogometnog saveza Zadarske županije. Njegov glavni protukandidat bit će Reno Sinovčić, dugogodišnji ključni čovjek zadarskog nogometa i NK Zadra, koji je nakon lošeg upravljanja i financijskih problema pao iz prve u četvrtu ligu.

Buljatovu kandidaturu podržava inicijativa Zadarska dica, koju čine Šime Vrsaljko, Luka Modrić i Danijel Subašić. Vrsaljko, inače ambasador HNS-a, oglasio se na tu temu tri dana prije Skupštine, na kojoj će tajnim glasovanjem biti izabran novi predsjednik saveza.

- Jedan takav čovjek ne može narušiti moj pogled na HNS. Jednostavno moje mišljenje je da u nekoj budućnosti, ako HNS ima alat u svojim rukama, jasno donese odluku da svi ljudi koji su procesuirani na ovaj ili onaj način ne mogu biti dio hrvatskog nogometa ni Saveza, ni u kojem smislu - rekao je Vrsaljko za Dnevnik i dodao:

- Mislim da je to žalosno da se na takav ophodi ili se izražava prema ljudima koji su dali veliki obol kako u zadarskom tako i u svjetskom nogometu i promovirali hrvatsku reprezentaciju, ali modus operandi njegov, u daljoj ili bližoj povijesti, jasno govori da to njemu ništa nije strano, bilo da se radi o Gradskom vijeću, o ustanovi HNS-a, jednostavno ne bira sredstva i kao takav opstaje.

HNS se još nije oglasio, kako to komentira?

- Pa, mogu osobno ja, kao Šime Vrsaljko, dati svoje mišljenje o svemu tome, a to je da se HNS, ne radi Šime Vrsaljka, Subašića, Livakovića, Modrića, treba izjasniti. Je li to medijski, je li to operativno, to vi trebate prosuditi. Mislim da definitivno operativno u budućnosti, da se ne bi događale ove prijateljske utakmice i da ne bismo dolazili u situaciju da se borimo za održavanje jednog svjetskog brenda kao što je HNS, koji su igrači i svi ljudi unutar HNS-a mukotrpno gradili godinama. Da bismo trebali djelovati preventivno.