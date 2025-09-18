Senzacija: Slaven Bilić blizu povratka u najjaču ligu svijeta! Na korak je do kluba gdje ga obožavaju

Hrvatski trener Slaven Bilić jedan je od glavnih kandidata za klupu West Hama u slučaju da Graham Potter ne uspije podignuti razinu rezultata, piše britanski TalkSPORT. Hrvatski stručnjak tako bi treći put mogao biti predstavljen u redovima popularnih čekićara, gdje je proveo godinu dana igračke karijere, a kasnije ih kao trener predvodio u 109 utakmica te usput bilježio dobre rezultate.

Bilić nije jedini kandidat za Potterova nasljednika, ali je glavni favorit, dok se još spominju Nuno Espirito Santo i Sean Dyche, dvojac koji također ima dugogodišnje iskustvo Premiershipa i često dobro kotira u trenucima trenerskim smjena. Međutim, Slaven ima adute u svojim rukama i morat će pričekati rasplet situacije s Potterom.

Potter zasad trenira momčad daleko ispod očekivanja, West Ham je jedna od momčadi koja je pokazala najmanje u novoj sezoni, čemu svjedoči i 18. mjesto ljestvice s tri boda. Lošiji su tek Aston Villa te Wolverhampton.

Vlasnik David Sullivan prema britanskim medijima ozbiljno se okreće bivšem menadžeru Biliću kako bi spasio čekićare iz krize. Prisjetili su se da je legendarni vatreni s Londončanima bilježio vrlo dobre rezultate, sedmo pa jedanaesto mjesto u sezonama 2015./2016. odnosno 2016./2017.