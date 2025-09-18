Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVILI ENGLEZI

Senzacija: Slaven Bilić blizu povratka u najjaču ligu svijeta! Na korak je do kluba gdje ga obožavaju

Sarajevo: U Vijećnici održana manifestacija Sportskih igara mladih
PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 13:15

Bilić nije jedini kandidat za Potterova nasljednika, ali je glavni favorit, dok se još spominju Nuno Espirito Santo i Sean Dyche, dvojac koji također ima dugogodišnje iskustvo Premiershipa

Hrvatski trener Slaven Bilić jedan je od glavnih kandidata za klupu West Hama u slučaju da Graham Potter ne uspije podignuti razinu rezultata, piše britanski TalkSPORT. Hrvatski stručnjak tako bi treći put mogao biti predstavljen u redovima popularnih čekićara, gdje je proveo godinu dana igračke karijere, a kasnije ih kao trener predvodio u 109 utakmica te usput bilježio dobre rezultate.

Bilić nije jedini kandidat za Potterova nasljednika, ali je glavni favorit, dok se još spominju Nuno Espirito Santo i Sean Dyche, dvojac koji također ima dugogodišnje iskustvo Premiershipa i često dobro kotira u trenucima trenerskim smjena. Međutim, Slaven ima adute u svojim rukama i morat će pričekati rasplet situacije s Potterom.

Potter zasad trenira momčad daleko ispod očekivanja, West Ham je jedna od momčadi koja je pokazala najmanje u novoj sezoni, čemu svjedoči i 18. mjesto ljestvice s tri boda. Lošiji su tek Aston Villa te Wolverhampton.

Vlasnik David Sullivan prema britanskim medijima ozbiljno se okreće bivšem menadžeru Biliću kako bi spasio čekićare iz krize. Prisjetili su se da je legendarni vatreni s Londončanima bilježio vrlo dobre rezultate, sedmo pa jedanaesto mjesto u sezonama 2015./2016. odnosno 2016./2017.

Dalić i vatreni presudili Prosinečkom, dobio je otkaz nakon teškog poraza od Hrvatske
Ključne riječi
Vatreni Premiership West Ham Slaven Bilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još