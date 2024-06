Senator vatrenih otpao za utakmicu s Italijom, Dalić ne može računati na njega

INTERVJU ZA VČ

VIDEO Kruno Jurčić: Naša realnost nije drugo ni treće mjesto, a Sučić ne bi trebao biti u prvoj postavi

- On je mlad igrač koji ima kvalitetu i treba ga podržati. Alex Ferguson je davno kazao: 'S djecom se ništa ne osvaja...'. Igrat će on za Hrvatsku, no da će nam tek tako riješit probleme, to je razina rasprave uz kavicu i to malo ranije ujutro.