'Sa 17 godina Modrić mi je skakao po leđima u Portugalu. Hrvatski rukomet je zakinut u Europi'

'U reprezentaciji me nije bilo osam godina, od SP-a na Islandu 1995. U to vrijeme branio sam u Chambéryju i na jednom turniru u Strasbourgu, na kojem je igrao i Zagreb, primijetio me Lino Červar. Kratko smo razgovarali nakon što sam bio proglašen najboljim vratarom turnira. Za nekoliko dana nazvao me Smajlagić i pitao bih li želio doći na pripreme'