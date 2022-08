Ruši rekorde i 'trpa' kao na traci, ali je skroman: Moram napredovati u svakom pogledu

Hajdukov nogometaš Marin Ljubičić (20) na posudbi u austrijskom LASK-u iz Linza zabija kao na traci te ruši rekorde kluba i austrijskog nogometa.

Nakon prva tri kola uvjerljivo je najbolji strijelac lige sa šest pogodaka (idući na ljestvici je zabio dva), ali ni tu nije kraj njegovim postignućima. Utakmicom protiv Wolfsbergera u kojoj je poentirao četiri puta obilježio je nekoliko velikih postignuća.

U utakmici protiv Wolfsbergera je briljirao s četiri pogotka za samo sat vremena igre, a njegov prvi pogodak pao je već u 27. sekundi, što je najbrži pogodak za LASK u povijesti austrijske Bundeslige. Nadalje, Ljubičić je jedan od samo tri igrača u povijesti austrijske lige s golovima u svoja prva tri nastupa u toj ligi. Ni tu nije kraj, jer je mladi napadač postao prvi igrač LASK-a nakon 25 godina s četiri pogotka u jednom susretu.

It's early days yet, but Marin #Ljubicic (🇭🇷, 20) could be one of the (loan) signings of the season!



⚽ Last season at Hajduk Split he scored 8️⃣ in 3️⃣7️⃣ games.



🎯 At LASK so far, he has 9️⃣ in 4️⃣!



How 'bout that option to buy 😅 pic.twitter.com/XKJpNTwsKt