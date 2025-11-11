Ronaldova flota superautomobila leži netaknuta! 'Ni ne znam koliko ih imam, ne vozi mi se...'

Garaža Cristiana Ronalda prepuna je nekih od najekskluzivnijih automobila na svijetu, ali nogometna legenda kaže da njegova višemilijunska kolekcija više nije stvar užitka u vožnji - već investicije.

U nedavnom intervjuu, napadač Al-Nassra objasnio je da njegova flota luksuznih vozila, koja uključuje brojne Bugattije i druge superautomobile, služi više kao dugoročna financijska imovina nego kao prijevozno sredstvo. Usporedio je automobile s umjetničkim djelima ili kolekcionarskim predmetima, rekavši da njihova vrijednost leži u rijetkosti i očuvanosti, a ne u performansama na cesti.

Ronaldo je priznao da više ne broji koliko vozila posjeduje, procjenjujući da bi ih moglo biti oko 40. Mnogi od njih su među najpoželjnijim i najskupljim modelima ikad proizvedenim, uključujući više Bugattija, Ferrarija, Lamborghinija i Rolls-Roycea. Ipak, unatoč svojoj reputaciji brzine i preciznosti na terenu, portugalska superzvijezda kaže da rijetko sjeda za volan.

Napomenuo je da je njegova strast prema automobilima s vremenom izblijedjela i da većina njegovih cijenjenih vozila netaknuta stoji u njegovim garažama diljem Europe i Bliskog istoka. Kada je nedavno bio u Madridu, rekao je da nije ni provjerio jesu li njegovi automobili još uvijek tamo. Za Ronalda, njihova privlačnost sada leži u njihovom investicijskom potencijalu, a ne u njihovom vozačkom iskustvu.

To ne znači da nikada ne vozi - povremeno sjedne za volan, iako ne često u Saudijskoj Arabiji, gdje trenutno igra za Al-Nassr. Navodno izbjegava lokalne ceste zbog gustog prometa, radije ostavljajući svoju kolekciju da tiho uživa u skladištu.

Ronaldove izjave nude uvid u način života jednog od najpoznatijih svjetskih sportaša - čovjeka čije su bogatstvo i fokus pretvorili čak i njegovu garažu u portfelj visokoučinkovitih investicija.