Portugalac priznao

Ronaldova flota superautomobila leži netaknuta! 'Ni ne znam koliko ih imam, ne vozi mi se...'

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Fayah
STRINGER/REUTERS
Autor
Željko Janković
11.11.2025.
u 23:32

U nedavnom intervjuu, napadač Al-Nassra objasnio je da njegova flota luksuznih vozila, koja uključuje brojne Bugattije i druge superautomobile, služi više kao dugoročna financijska imovina nego kao prijevozno sredstvo. Usporedio je automobile s umjetničkim djelima

Garaža Cristiana Ronalda prepuna je nekih od najekskluzivnijih automobila na svijetu, ali nogometna legenda kaže da njegova višemilijunska kolekcija više nije stvar užitka u vožnji - već investicije.

U nedavnom intervjuu, napadač Al-Nassra objasnio je da njegova flota luksuznih vozila, koja uključuje brojne Bugattije i druge superautomobile, služi više kao dugoročna financijska imovina nego kao prijevozno sredstvo. Usporedio je automobile s umjetničkim djelima ili kolekcionarskim predmetima, rekavši da njihova vrijednost leži u rijetkosti i očuvanosti, a ne u performansama na cesti.

Ronaldo je priznao da više ne broji koliko vozila posjeduje, procjenjujući da bi ih moglo biti oko 40. Mnogi od njih su među najpoželjnijim i najskupljim modelima ikad proizvedenim, uključujući više Bugattija, Ferrarija, Lamborghinija i Rolls-Roycea. Ipak, unatoč svojoj reputaciji brzine i preciznosti na terenu, portugalska superzvijezda kaže da rijetko sjeda za volan.

Napomenuo je da je njegova strast prema automobilima s vremenom izblijedjela i da većina njegovih cijenjenih vozila netaknuta stoji u njegovim garažama diljem Europe i Bliskog istoka. Kada je nedavno bio u Madridu, rekao je da nije ni provjerio jesu li njegovi automobili još uvijek tamo. Za Ronalda, njihova privlačnost sada leži u njihovom investicijskom potencijalu, a ne u njihovom vozačkom iskustvu.

To ne znači da nikada ne vozi - povremeno sjedne za volan, iako ne često u Saudijskoj Arabiji, gdje trenutno igra za Al-Nassr. Navodno izbjegava lokalne ceste zbog gustog prometa, radije ostavljajući svoju kolekciju da tiho uživa u skladištu.

Ronaldove izjave nude uvid u način života jednog od najpoznatijih svjetskih sportaša - čovjeka čije su bogatstvo i fokus pretvorili čak i njegovu garažu u portfelj visokoučinkovitih investicija.

Ključne riječi
bogatstvo automobili Cristiano Ronaldo

