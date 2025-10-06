Naši Portali
SARAJEVO - ZRINJSKI

Igor Štimac remizirao s Igorom Cvitanovićem u velikom derbiju u BiH

16.02.2015., Zagreb, stadion Maksimir - MAXtv, 1. HNL, 21. kolo, GNK Dinamo - NK Zadar. Igor Stimac. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
06.10.2025.
u 20:31

Zrinjski Igora Štimca u sudačko je nadknadi izjednačio na 1:1 i tako uzeo vrijedan bvod i zadržao drugo mjesto

Derbi BiH lige odigrali su Sarajevo i Zrinjski, riječ je o desetom kolu prvenstva susjedne zemlje. Na kraju je završilo s 1:1, a nama je taj sraz bio posebno zanimljiv jer su se sučelila dva hrvatska trenera, na klupi Sarajeva novi je trener Mario Cvitanović, dok je mostarsku momčad vodio Igor Štimac.

U prvom dijelu bolje je bilo Sarajevo iako su i gosti imali nekoliko prilika, a u nastavku ne Sarajevo bilo poprilično bolje. Poveli su domaćini u 62. minuti iz jedanaesterca pogotkom Butića nakon igranja rukom igrača Zrinjskog. Zrinjski nije puno izlazio prema naprijed, ali momčad Igora Štimca dočekala je priliku u drugoj minuti sudačke nadokande, uspjeli su probiti obranu Sarajeva, na paralelnu loptu uklizao je Danascan i nekako ju ugurao u mrežu za 1:1.

Utakmica je bila zanimljiva i zbog istupa Igora Štimca koji je svašta rekao, te sve zaključio sa 'Za dom spremni', a Sarajevo i Velež odlučili su ga prijaviti. Dok se čeka odluka o tome, Štimac se samo mirno još jednom oglasio sa 'sav drhtim'. 

U BiH vodi Borac iz Banja Luke s 22 boda iz devet utakmica koliko je odigrao i Zrinjski, ali ima četiri boda zaostatka. Sarajevo je na šestom mjestu, u deset utakmica skupila je aktualna momčad Marija Cvitanović 11 bodova.
Zrinjski Mario Cvitanović Igor Štiimac Sarajevo

