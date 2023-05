Prosinečki ispričao kako je prešao iz Dinama u Zvezdu: Zatvorili me na stadionu? Ovo je prava istina

Ponajbolji hrvatski nogometaš svih vremena Robert Prosinečki davne 1987. godine prešao je iz zagrebačkog Dinama u beogradsku Crvenu zvezdu što je izazvalo veliku pozornost jugoslavenske javnosti. O prelasku na beogradsku Marakanu Prosinečki je nedavno govorio za Una TV, a već dugo godina kruži priča kako je njega te oca Đuru na stadionu 'zaključao' legendarni Dragan Džajić sve dok ne potpišu ugovor.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Da, ima puno priča o tome, a ovo je jedina prava istina. Ja sam to doživio, a drugi neka pričaju. Došao sam na probu, pokojni otac me doveo. U tom je periodu jako puno navijača dolazilo na treninge, njih 500-600. Tribine su uvijek bile popunjene. Igrala se prijateljska utakmica, a u tijeku je bila Univerzijada. U Zagrebu su bili Dragan Stojković Piksi, Boro Cvetković, Refik Šabanadžović i ne znam tko još sve - pričao je Žuti i nastavio:

GALERIJA Prosinečki u Rudešu? Možda, ako ga nagovorimo

- Mi smo odigrali prijateljsku s Radom, a ja sam dobio šansu i pokazao se dobrim. Uz to, bio sam i slobodan igrač. Džajić je to vidio, kao i pokojni trener Velibor Vasović, koji mi je kasnije dao puno samopouzdanja i s 18 godina me gurnuo u prvi sastav. Oni su vidjeli kako igram i odlučili su potpisati ugovor sa mnom - izjavio je Prosinečki za Unu TV.

VEZANI ČLANCI:

- Moj otac je tada rekao da idemo kući i da ću, kada se vratim u Beograd, potpisati za Zvezdu. S obzirom na to da je Džaja vidio da sam bio stvarno dobar, možda je pomislio da ću u tom trenutku iskoristiti pohvale iz Beograda i vratiti se u Dinamo. Zato je rekao da ne mogu otići dok ne potpišem. Onda je moj tata odgovorio da je njegova riječ veća od Zvezde i Beograda i da će njegov sin sigurno doći. Tako sam otišao u Zagreb po stvari, vratio se potom u Beograd i ostao četiri godine - ispričala je ikona vatrenih te dodala kako je uvijek dobro igrao protiv Partizana pa su ga stoga navijači jako brzo zavoljeli.