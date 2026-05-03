Manchester United srušio Liverpool u najvećem engleskom derbiju te osigurao Ligu prvaka

U jednom od najvećih derbija engleskog nogometa Manchester United je na Old Traffordu pobijedio Liverpool sa 3-2 osiguravši plasman u Ligu prvaka.

Bila je to odlična utakmica u kojoj je United poveo 2-0, "Redsi" su na otvaranju drugog dijela izjednačili, da bi domaćin u završnici ipak stigao do pobjede.

ManU je dočekao stare rivale Liverpool u utakmici u kojoj je želio osigurati plasman u Ligu prvaka. Unitedu su do kraja sezone trebala još dva boda kako bi osigurao plasman među prvih pet i mjesto među europskom elitom sljedeće sezone. Pobjedom protiv Liverpoola uspio je u tome.

United je sjajno otvorio utakmicu, Matheus Cunha je u šestoj minuti doveo domaćine do prednosti. Brazilac je pucao s ruba kaznenog prostora, lopta je pogodila Mac Allistera promijenivši smjer. Osam minuta kasnije Benjamin Šeško je bio strijelac za 2-0. Liverpool je bio očajan u prvom dijelu, no "Redsi" su u prvih 10 minuta nastavak izjednačili nakon dva domaća "poklona".

U 47. minuti Amad Diallo je na centru "prodao" loptu, kontru je povukao Dominik Szoboszlai i nakon sjajnog prodora smanjio na 1-2. Osam minuta kasnije gosti su izjednačili. Vratar Senne Lammens je dodao loptu ravno u nogu Mac Allisteru koji je produžio do Szoboszlaija, a ovaj do Codyja Gakpa kojem nije bilo teško zabiti za 2-2. United je u 77. minuti stigao do nove prednosti, s ruba kaznenog prostora lijepo je zabio Kobbie Mainoo.

Do kraja susreta Liverpool je pokušavao, no sve je ostalo samo na tome.

U ranije odigranom susretu Bournemouth je pobijedio Crystal Palace sa 3-0 napravivši još jedan korak bliže prvom plasman u u Europu u povijesti kluba. Golove za domaćine zabili u Jefferson Lerma (⁠10-ag), Eli Kroupi (32-11m) i Rayan (77). Born Sosa nije nastupio za goste.

Momčad koju vodi Andoni Iraola je produžili niz bez potaza na 15 utakmica vrativši se na šesto mjesto na tablici.

Kasnije se još sastaju Aston Villa i Tottenhem, a u ponedjeljak Chelsea - Nottingham Forest, te Everton - Manchester City.

Arsenal vodi na ljestvici sa 76 bodova, Manchester City ima dva susreta manje i šest bodova manje, dok je ManU treći sa 64 boda. Slijede Liverpool sa 58, Aston Villa sa 58, te Bourneouth sa 52 boda.