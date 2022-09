VIDEO Trener Hajduka: Ja sam kriv za gol Ercega. Što možemo? Ništa, šutjeti i raditi

U susretu 10. kola HNL-a Hajduk i Istra1961 su na Poljudu igrali 2:2 (0:0).

Hajduk je poveo golom Marka Livaje (47), no uslijedio je preokret u režiji Ante Ercega (52) i Rede Boultama (64), da Livaja (88) svojim drugim golom izjednačio na konačnih 2:2.

- Mislim da su igrači dali sve od sebe, a sav ovaj lošiji dio i pogreške ide na mene. Rekao sam to i igračima. Neću se vaditi na lošiji teren i nikakve druge uvjete - rekao je u uvodu trener Hajduka Mislav Karoglan.

Osim rezultatskih problema, Hajduk sreća nije pomazila ni s ozljedama. U ovom susretu je Karoglan morao promijeniti čak trojicu standardnih igrača zbog ozljeda. Prvo Nikolu Kalinića, zatim njegovu zamjenu Mlakara, a na kraju i Grgića.

- Imali smo dovoljan broj ulazaka u zadnju trećinu terena i realizacija nam mora biti bolja. Istra je dominirala u sredini? Hm, moram pogledati utakmicu još jednom i analizirati, teško mi je govoriti ovakve zaključke. Ja sam u klubu četiri godine i moja razmišljanja su takva da sam uvijek tu na dispoziciji i nemam nikakva druga razmišljanja - izjavio je Karoglan.

Zatim je trener komentirao pogrešku Melnjaka za gol Ercega (1:1).

- Nije to Melnjakova pogreška, to je pogreška trenera. Samo moja pogreška. Ja sam kriv jer sam tražio takvu igru, tražio sam pas preko šestice i to je isključivo moja greška.

Već i ptice na grani znaju da Hajduk ima problema u ekipi jer su previše oslonjeni na jednog igrača koji je danas bio izvrstan. Marko Livaja zabio je dva pogotka i, reklo bi se, svoj dio odradio. Trenera Karoglana novinari su upitali da komentira to što se Livaji nitko ne priključuje i kako to promijeniti.

- Ništa, po mom mišljenju samo raditi. Grupno i individualno napraviti sadržaje da momci napreduju i to je to. Ništa drugo se ne može. Može se kupiti drugog igrača