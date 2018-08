Počinje podjela ulaznica za Memorijal Borisa Hanžekovića

Od danas do utorka 4. rujna dijelit će se ulaznice za tradicionalni međunarodni atletski Memorijal Borisa Hanžekovića koji će se održati 68. put.

Ulaz je besplatan za sve gledatelje, no za ulazak na stadion Mladosti potrebno je imati ulaznicu.

Besplatne ulaznice za miting možete podići na distribucijskom mjestu Hanžekovićeva memorijala u SRC Mladost u sljedećim terminima: od srijede 29. kolovoza do nedjelje 2. rujna od 9 do 20 sati, u ponedjeljak 3. 9. od 9 do 18 sati i u utorak 4. 9. od 9 do 18.30 sati.

Svaka osoba može podići najviše dvije ulaznice za zapad, odnosno četiri ulaznice za ostale tribine!