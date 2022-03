Pobjeda Jazza, Bogdanović još uvijek izvan momčadi

Košarkaši Utah Jazza pobijedili su New York Knickse sa 108-93 u Madison Square Gardenu, čime su započeli gostujuću turneju od šest utakmica, od kojih će prve četiri odigrati na Istočnoj obali, a Bojan Bogdanović je propustio četvrti dvoboj zaredom.

Najboljeg hrvatskog košarkaša je od terena udaljila ozljeda lista baš u trenutku kad je bio u sjajnoj šuterskoj formi. No, njegov izostanak se nije odrazio na rezultate momčadi koja je bez Bogdanovića ostvarila tri uzastopne pobjede.

Foto: Jeffrey Swinger/REUTERS Mar 12, 2022; Salt Lake City, Utah, USA; Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic (44) reacts after a three-pointer run the fourth quarter against the Sacramento Kings at Vivint Arena. Mandatory Credit: Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports Photo: Jeffrey Swinger/REUTERS

U slavlju protiv Knicksa Jazz je predvodio Donovan Mitchell sa 36 koševa i osam skokova, a 23 poena dodao je Jordan Clarkson. Najbolji kod domaćina bio je RJ Barrett sa 24 koša i sedam skokova.

Utah (45-26) čvrsto drži četvrto mjesto u Zapadnoj konferenciji i primiče se trećeplasiranim Golden State Warriorsima (47-24). New York je s učinkom 30-41 daleko od nastupa u "play in" turniru za doigravanje.