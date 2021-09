Ovo je tajna Ivušićeve briljantne izvedbe: 'I on i Livaković to imaju'

Oni koji prate HNL već su godinama znali o kakvom se vrataru radi, a oni koji ne prate doznali su to u njegovu reprezentativnom debiju protiv Slovačke. Vratar Osijeka Ivica Ivušić (26) u svojem se prvom nastupu prometnuo u jednog od junaka utakmice sačuvavši čistu mrežu uz nekoliko fantastičnih obrana kad je vatrenima bilo najpotrebnije. Iako nam je žao što se dogodila, ozljeda reprezentativne “jedinice” Dominika Livakovića se ispostavila kao sreća u nesreći za Zlatka Dalića i njegov stožer jer sada znaju da imaju još jednu dokazanu opciju između vratnica na reprezentativnoj razini.

Branio je i u Istri 1961

Ivičin karijerni put izrazito je zanimljiv. Riječanin je već kao 14-godišnjak napustio svoju Rijeku i otišao u talijanskog giganta, milanski Inter koji je prepoznao njegov talent na jednom uskrsnom turniru, a već je nedugo nakon toga imao priliku trenirati s prvom momčadi koja je te sezone (2009./2010.) pod Joséom Mourinhom osvojila trostruku krunu. Kao mentore između vratnica imao je dva velikana, Julija Cesara i Samira Handanovića. Nakon nekoliko posudbi u talijanske niželigaše (Prato i Seregno) Ivušić se 2015. odlučio vratiti u HNL gdje je branio boje Istre u jako teškim sezonama za klub. Iskazao se, otišao je u siječnju 2018. put Olympiakosa gdje nije dobio pravu priliku te ga je nakon šest mjeseci Zoran Zekić odlučio dovesti u Osijek. Nakon jedne sezone ustalio se između vratnica te postao jedan od najboljih čuvara mreže u prvenstvu. Posebno se to istaknulo prošle sezone kad je bio najuspješniji vratar HNL-a sačuvavši mrežu čistom čak 20 puta, što je i rekord Osijeka u prvom razredu hrvatskog nogometa. Od prošle sezone je, kao član stožera Nenada Bjelice, s njim počeo surađivati Silvije Čavlina, trener vratara koji je prije angažmana u Osijeku radio u Dinamu s Livakovićem, također kao član Bjeličina stožera.

– Evo, sada točno godinu dana surađujemo. Nije mi bio nepoznanica jer za Ivicu sam znao i prije kad smo u Dinamu pripremali utakmice protiv Osijeka. Dobro smo tada znali što može. Nisam ga znao kao osobu, ali strašno sam cijenio njegov vratarski rad i uvijek je bio jedan od top vratara u Prvoj HNL – rekao je Čavlina.

Kako biste opisali Ivušića nakon godinu dana suradnje?

– On je jedan iznimno karakteran i pošten dečko i jako je velik radnik. Strahovito je usredotočen na zadatke i jako je pozitivan. Najveća posebnost je što nema treninga na kojem nije maksimalno koncentriran i to pomaže i momčadi. To isto prenosi i na sve utakmice, prvenstvene ili prijateljske, i nemate pojma koliko to mirnoće daje cijeloj momčadi. Odličan je i privatno kao prijatelj i obiteljski čovjek i to prenosi na nogomet.

Koliko je Ivica uspio naučiti od legendarnih vratara poput Cesara i Handanovića? Koliko to iskustvo pomaže jednom vrataru?

– Očito je da je strašno puno naučio od njih. Siguran sam da je tamo dobio jako puno dobrih savjeta, ali još je možda i važnije naglasiti da kao mlađi vratar puno upijaš vizualno. Gledaš te velike vratare, njihove pokrete, pa i njihovo ponašanje i odnos prema igračima. Velik broj igrača i vratara dijelit će svlačionicu s velikim suigračima, ali neće svi uspjeti puno upiti, a drago mi je da je Ivica jedan od onih koji uspiju.

U jednom intervjuu izjavili ste da su kod vratara podrška i povjerenje istaknutiji faktori nego kod ostalih igrača. Zašto je tome tako?

– Psihička priprema nije toliko izražena kod ostalih igrača na terenu jer, kad igrač napravi pogrešku, to mnogi neće primijetiti, a kad vratar napravi pogrešku, to je kobno i odmah si pod velikim pritiskom. Danas je brzina reakcije i odluke ključ kod vratara, a to imaju i Ivušić i Livaković.

Nema brige za poziciju

Kad ste već spomenuli obojicu, koje su glavne različitosti, a koje glavne sličnosti između dva reprezentativna vratara koje ste trenirali, Ivušića i Livakovića?

– Vratarski imaju nešto različitije stilove, prvenstveno zbog konstitucije, ali glavna sličnost je najbitnija kvaliteta i kod jednog i kod drugog. Obojica su vrhunske osobe, poštene i disciplinirane, s nogama na zemlji. Donose bodove i donose ekipi ono što joj je potrebno, a to su sigurnost i povjerenje. Kao što sam već rekao i za Ivicu, i Dominik je privatno vrhunska osoba i taj njihov mentalitet vidi se na terenu. Znam da u reprezentaciji imamo vrhunske vratare i da nema brige za tu poziciju – zaključio je Silvije Čavlina.