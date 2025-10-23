Ovo je sastav Dinama za veliku europsku utakmicu! Plavima se otvara sjajna prilika

Pred Dinamom je još šest utakmica u Europskoj ligi nakon što su prve dvije, s Fenerbahçeom i Maccabijem sjajno apsolvirali s dvije pobjede. I tih šest bodova na otvaranju daju veliku nadu da plavi mogu natjecanje završiti čak i među osam najboljih, dakle, izbjeći jedno kolo dodatnog razigravanja, ali bi gotovo sigurno bili među 24 momčadi koje ulaze u nokaut-fazu što je i primarni cilj, ali želja je svakako biti među osam najboljih. Dakle, pred Dinamom su utakmice s Malmöom koja je na rasporedu već danas od 21 sat (Arenasport 1), a onda slijede susreti s Celtom, Lilleom, Betisom, FCSB-om i Midtjyllandom. No, za posljednjih pet ima vremena, sad je plavima najvažnija ova prva, današnja s Malmöom u Švedskoj. Lijepa je to prilika za plave, iako protiv Osijeka nisu odigrali dojmljivu utakmicu, upisali su tri boda i, prema viđenom pri odlasku iz zagrebačke zračne luke, otišli su dobro raspoloženi u Švedsku.

Dinamo ima veliku priliku, Malmö, iako je pobijedio u posljednjoj utakmici u prvenstvu nije u najboljem stanju, slijedi im borba za treće mjesto i europsku poziciju i navodno im je to važnije od Europske lige u ovom trenutku. Uostalom, pa i u Dinamu kažu da im je najvažnije domaće prvenstvo i osvajanje naslova prvaka, ali plavi žele i u Europi napraviti dobar posao, igrati u nokaut-fazi, pobjeđivati i zarađivati novac, ali i bodove za plasman kao i za europski koeficijent, jako važan za svaku europsku sezonu. Ne smiju plavi pomisliti da ih čeka lagani posao, budu li tako razmišljali, mogli bi imati ogromnih problema iako Malmö ima i problema s ozljedama.

Momčad Marija Kovačevića mora izaći s puno samopouzdanja, ali i pameti. Možda će mu igra švedske momčadi i odgovarati jer se neće zatvoriti pa bi moglo biti prostora, pogotovu za brza krila kao što su Hoxha i Lisica. No, sigurno su Šveđani analizirali plave i znaju odakle im prijeti opasnost pa Dinamo mora biti prava momčad u svim linijama. Naravno da je srce momčadi u veznoj liniji, a u njoj ne očekujemo promjene, Mišić, Zajc i Ljubičić će tu operirati i biti ključni kotač za igru prema naprijed, ali oni su isto tako ključni za defenzivnu igru, ne smiju zadnju liniju ostavljati na vjetrometini.

U toj zadnjoj liniji također se ne očekuju nekakve promjene, Valinčić, Dominguez, McKenna i Goda su ta četvorica koja sad drže pozicije u zadnjoj liniji. Ne vjerujemo da će se Kovačević odlučiti baš za totalni napada pa na poziciju lijevog beka staviti ofenzivnijeg Pérez-Vinlöfa umjesto u obrani stabilnijeg Gode jer Pérez-Vinlöf u posljednje vrijeme igra jako malo, a u dvije utakmice Europske lige ostao je prikovan za klupu.

Ne očekujemo nekakve promjene, već uobičajeni Kovačevićev sastav: Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Zajc – Lisica, Beljo, Hoxha.