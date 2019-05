Otkrivena tajna klauzula u ugovoru! Zna se gdje će Modrić igrati iduće sezone

Luka Modrić dobit će novi ugovor od Real Madrida koji će vrijediti do 2021. godine. Piše to španjolska Marca, no zanimljivo je kako je hrvatski kapetan dobio produljenje ugovora.

Naime, u Modrićevu ugovoru stoji klauzula da će mu Real automatski obnoviti ugovor na godinu dana ako osvoji Zlatnu loptu. To se i dogodilo pa će vatreni ostati na Santiago Bernabeu još dvije sezone.

Marca navodi da su loši rezultati ove sezone i neke druge okolnosti spriječile Real da službeno objavi ovu vijest, no da će se to dogoditi idućih dana.

- Želim se umiroviti na Santiago Bernabeu - često je proteklih godina govorio Modrić. Ta bi mu se želja mogla ispuniti jer će u rujnu 2021. napuniti 36 godina.

Marca navodi da Modrić, za razliku od lani, želi imati mirno ljeto i pripremiti se za novu sezonu. Uvjeren je da opet može na terenu pružati igre koje su mu donijele Zlatnu loptu i srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Podsjećamo, prošlog ljeta se puno pisalo o Modrićevu mogućem transferu u Inter koji ga je žarko želio dovesti.

Real je već produljio ugovor Toniju Kroosu, a sada će to napraviti Modriću i Nachu Fernandezu. Trener Zinedine Zidane tako polako slaže momčad za iduću sezonu u kojoj kraljevi moraju isprati gorak okus jer su u ovoj bili katastrofalni.