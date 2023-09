Osvojila je tri medalje na EP-u: 'Nakon zlata zaboraviš na neukusnu hranu i glavobolje'

Hrvatska stolnoteniska reprezentacija vratila se s Europskog prvenstva u parastolnom tenisu s tri medalje. Anđela Mužinić Vincetić sudjelovala je u osvajanju svih triju medalja. Osvojila je zlato u pojedinačnoj konkurenciji, zlato u paru s Helenom Dretar Karić te broncu u mješovitim parovima s Tomislavom Špaljem.

Bila bih sretna i s dvije medalje

– Uistinu sam zadovoljna s obzirom na to da sam u tri discipline osvojila tri medalje. Bila bih zadovoljna i s dvije, ali ovo je savršeno. U singlu sam bila favorit, ali nije bilo lako – rekla je Mužinić Vincetić, koja je osvojila svoje prvo pojedinačno europsko zlato nakon dva srebra (2015., 2017.) i jedne bronce (2019.).

Nakon što je prošle godine osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Granadi, Mužinić Vincetić ove je godine postala najbolja na Starom kontinentu, a iduće godine slijede Paraolimpijske igre u Parizu i velika očekivanja. Drugo zlato osvojila je u paru s Helenom Dretar Karić. Bila je to njihova peta europska titula u nizu. Prve četiri titule ostvarile su u ekipnoj konkurenciji, a posljednju u parovima. Hrvatske paraolimpijske svoj su "zlatni niz" započele 2013. godine, potom su bile najbolje 2015., 2017. te 2019. godine. S Europskog prvenstva imaju i broncu iz 2011.

– Ovo je bila ogromna razlika i u kategorijama i u suparnicama. Ponosna sam, ovo nam je najdraže europsko zlato do sada. Od 2011. vraćamo se kući s medaljama, a s posljednjih pet EP-a i sa zlatom. Bila sam ljuta jer smo izvukle grupu sa svjetskim prvakinjama, ali smo ih dobile. Funkcionirale smo jako dobro, bodrile smo jedna drugu, čak sam dobila dozvolu da mogu malo vikati na nju – kaže Anđela.

Podsjetimo, Anđela je zajedno s Helenom Dretar Karić osvojila ekipno srebro na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru (2016.) te broncu u Tokiju (2020.). Treba dodati da su Helena i Anđela osvojile i ekipno srebro (2017.) te broncu (2014.) na svjetskim prvenstvima.

Kako je bilo u Engleskoj, na EP-u?

– Bilo je dobro, doduše neke stvari nisu funkcionirale. Primjerice, bili smo gladni. Hrana je bila jako loša, neukusna. Dobro, za neke je to bilo dobro jer su sigurno smršavjeli nekoliko kilograma na ovom natjecanju. Malo su mi smetala i svjetla u dvorani, koja su bila usmjerena točno u glavu pa nije bilo ugodno igrati. Prva dva dana nakon pola sata igranja imala sam glavobolju. Ali, nakon tri osvojene medalje, sve se to zaboravlja – dodala je Anđela.

Godišnje jako puno vremena provodite na putu?

Da, doma sam tek na početku godine. Dosta je putovanja i to mi teško pada. Jer, kada dođem doma, i tamo me čekaju privatne obveze. Primjerice, uređenje stana. Zapravo, kada sam na pripremama, najviše se odmorim. Moram zahvaliti suprugu koji je posljednja dva mjeseca odradio puno radova u stanu. On mi je velika podrška – istaknula je.

Njezin prvi odabir sporta bila je odbojka i bila je vrlo perspektivna odbojkašica, no velika tragedija sve je promijenila.

Nesreća se dogodila kada smo se vraćali s turnira iz Makarske. Odluka je bila da na to natjecanje idemo kombijem svi zajedno kao ekipa, ali nije bilo mjesta u kombiju pa je nas nekoliko cura išlo s trenerom u automobilu. Počela je padati kiša i selo prije mog zarotirali smo se na cesti i završili u jarku. Kobno izlijetanje dogodilo se svega nekoliko kilometara od moje kuće u Srinjinama kod Splita. Sljedeće čega se sjećam bilo je buđenje u Draškovićevoj ulici u Zagrebu. Nisam u prvom trenutku ni shvaćala što mi se dogodilo. Bilo mi je pod normalno. Rekla sam da ću, kada ojačam ruke, imati najjači "smeč" u odbojci. I dalje sam vjerovala da ću se moći baviti odbojkom, čak sam kasnije u Varaždinskim Toplicama tražila i odbojkašku loptu – prisjetila se tih trenutaka Anđela.

Ne mogu gledati odbojku

Međutim, odbojku više nije zaigrala... Zbog prijeloma sedmog i osmog prsnog kralješka Anđeli su noge bile potpuno oduzete.

Stolni tenis složio mi se kao slagalica. Prvo sam u kontakt došla s Helenom Dretar Karić, s kojom sada igram parove. Sjećam se da me ona došla posjetiti u Varaždinske Toplice i pozvala me da dođem igrati stolni tenis. Rekla sam joj da neću doći i da me to ne zanima. No nisam ni znala što je stolni tenis. Nisam imala mira pa sam otišla pogledati njezin trening i nije me oduševio. Mislila sam kakvi su to amateri i da je to glupost. No nakon četiri mjeseca boravka u Varaždinskim Toplicama vratila sam se u osnovnu školu, a moje je roditelje nazvao Mijo Bakić i pitao ih bi li me doveli da treniram stolni tenis. I rekla sam da – rekla je Anđela i dodala je joj nakon prometne nesreće nedostaje upravo odbojka.

– Jako je teško gledam. Kada sam jednom bila na pripremama u Italiji, u istoj dvorani pripremale su se i odbojkašice. Jednostavno nisam to mogla gledati i, kada bi one bile u dvorani, ja nisam trenirala – zaključila je Anđela.

