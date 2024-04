Olimpijski plamen jedrenjakom isplovio iz Grčke. Svečano otvaranje Igara sve je bliže

DAMIR MIŠKOVIĆ

Predsjednik Rijeke otvoreno: 'Dinamo je korak iznad svih. Nevjerojatno je kako ostali uopće funkcioniraju'

To me frustrira i razočaran sam. Dao sam sve od sebe, napravio sam sve što sam mogao. Za dobrobit hrvatskog sporta, posebice loptačkog, potreban nam je sustav. Klubovi to ne mogu sami. – rekao nam je Damir Mišković