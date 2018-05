Održan Zagreb International Pro Jiu-Jitsu Championship

Međunarodno natjecanje Zagreb International Pro Jiu Jitsu Championship privuklo je majstore ove drevne borilačke vještine iz svih krajeva svijeta. U Domu odbojke Bojan Stanić, 5. svibnja 2018. godine na zagrebačkoj Mladosti natjecalo se više od 130 boraca iz 19 zemalja.



Natjecatelji su imali priliku osvojiti put i nastup na ABU DHABI GRAND SLAM JIU-JITSU SVJETSKOM TURNIRU, koji će se održati u Londonu, u ožujku 2019. godine. Borbe su se vodile u kimonu i bez njega (GI & NO-GI), ali samo pobjede u otvorenoj kategoriji za odrasle, u kimonu, osiguravale su put u London na sudar najboljih svjetskih majstora.



Foto: Promo

Hrvatska se tako još jednom našla na svjetskoj jiu-jitsu karti, jer je istinskom borcu odlazak na ABU DHABI GRAND SLAM JIU-JITSU SVJETSKI TURNIR značajan kao primjerice nogometašu nastup u Ligi prvaka.



Kartu za put u London osvojili su borci otvorene kategorije Krešimir Jurković, smeđi i crni pojas do 110 kg (Hrvatska- Mladost- Alliance BD), Erik Friberg, smeđi i crni pojas do 77 kg (Švedska- Prana Jiu Jitsu), Matija Sinoković, ljubičasti pojas do 110 kg (Hrvatska- Mladost- Alliance BD), Maja Povsnar, plavi i ljubičasti pojas do 90 kg (Slovenia- Mladost- Alliance BD), Max Arnold, ljubičasti pojas do 77 kg (Hrvatska- Mladost- Alliance BD) te Francesco Dusi, plavi pojas do 110 kg (Italija- Pound For Pounf Team).

Foto: Promo

Važno je i napomenuti kako prvo mjesto u svim kategorijama nosi 60 bodova na UAEJJF listi svjetskog poretka boraca.



Ostale rezultate po kategorijama i divizijama, u kimonu ili bez njega (GI & NO GI), potražite na sljedećem linku.



Zagreb International Pro Jiu Jitsu Championship Team



www.facebook.com/ZGIPJJC



https://events.uaejjf.org/event/110