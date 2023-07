Novo poglavlje u svjetskom nogometu: Prva žena na klupi profesionalne momčadi u Engleskoj

– Prilično hrabar potez – tako je svoju odluku, kada je prije nekoliko godina angažira mladu trenericu Sandru Zaniewsku, opisala hrvatska tenisačica Petra Martić. Svi su joj se čudili kako i zašto jer osim što je mlada, i žensko je. Podsjetimo, još 2014. britanski tenisač Andy Murray za trenericu je angažirao Francuskinju Amélie Mauresmo.

A trenerice su u svijetu sporta sve traženije. Pravila su jednaka i za žene i muškarce, standardi bi trebali biti također. Ne treba ni naglašavati činjenicu da živimo u 21. stoljeću iako pravo je pitanje zašto je u bilo kojem trenutku povijesti došlo do toga da se žene moraju boriti za nešto što im pripada.

S Uefinom licencijom

Bilo kako bilo, veseli činjenica da je sve više žena na čelu i muških momčadi. Nedavno je engleski nogometni četvrtoligaš Forest Green Rovers imenovao Hannah Dingley (39) za privremenu glavnu trenericu i ona je tako postala prva žena koja će voditi mušku profesionalnu momčad u Engleskoj.

Dingley je na klupi Forest Greena naslijedila Duncana Fergusona, a momčad će voditi šest mjeseci.

– Stvarno sam uzbuđena zbog ovog koraka u svojoj karijeri – rekla je Dingley, koja ima Uefinu profesionalnu trenersku licenciju. Osim toga, ima i magisterij iz sportskog treniranja na prestižnom Sveučilištu Loughborough, bila je trenerica u akademiji Notts Countyja, a bila je i voditeljica u akademiji Burton Albiona.

– Hannah je bila logičan izbor. Odradila je fantastičan posao vodeći našu akademiju i dobro je usklađena s vrijednostima kluba. Možda je znakovito za nogomet da ćemo donošenjem ovog imenovanja na temelju zasluga otvoriti novo poglavlje – rekao je predsjednik kluba Dale Vince.

No, Hannah nije prva žena koja vodi profesionalnu mušku momčad. Neki podaci kažu da je to bila Talijanka Carolina Morace. Ona je bila trenerica u Serie C, vodila je Viterbesea 1999. godine. No, podnijela je ostavku nakon samo dvije utakmice zbog predsjednikova uplitanja u tehničko osoblje momčadi.

Nastavila je s trenerskom karijerom, vodila je talijansku i kanadsku žensku reprezentaciju, pokrenula je vlastitu trenersku akademiju i jedina je žena TV analitičarka za mušku nogometnu ligu Serie A.

U ovoj priči treba spomenuti i portugalsku trenericu Helenu Costa koja je 2014. postala prva žena na čelu francuskog muškog nogometa u Ligue 2, vodila je Clermont Foot 63. Tada je imala 36 godina i dala je otkaz prije nego što je uspjela voditi momčad u nekoj utakmici, a zamijenila ju je druga žena – Corinne Diacre.

Njemački muški profesionalni nogomet dobio je svoju prvu trenericu 2018., kada je Imke Wübbenhorst postavljena u petoligaša BV Cloppenburg. Tada 28-godišnjakinja navodno se morala suočiti s diskriminirajućim ponašanjem jednog od svojih pomoćnih trenera kao i s povremenim neprimjerenim pitanjima njemačkih medija.

Jedno od najvećih postignuća pripisuje se Chan Yuen Ting, koja je s 27 godina postala prva žena koja je ikad vodila mušku momčad do prvenstva u najjačem rangu nogometa neke države, tada je s Easternom osvojila Hong Kong Premier League 2016.

Godinu dana poslije postala je prva žena koja je trenirala muški nogometni klub u vrhunskom natjecanju kada je vodila Eastern protiv kineskog diva Guangzhou Evergrandea u AFC Ligi prvaka.

Svojedobno je Renate Blindheim prije nekoliko godina sjela na trenersku klupu Sotre, kluba koji je igrao u drugoj norveškoj ligi. Osim u nogometu, žene trenerice popularne su i u košarci. Becky Hammon ušla je u povijest kao prva žena koja je vodila neku momčad u NBA ligi, krajem 2020. nakratko je zamijenila legendarnog Gregga Popovicha.

Jedna od najboljih košarkašica svih vremena Nancy Lieberman postala je prva žena koja je trenirala profesionalni muški tim kada je 2009. postala glavna trenerica Texas Legendsa u NBA razvojnoj ligi. Postala je druga asistentica u povijesti NBA lige (nakon Hammon) kada su je 2015. angažirali Sacramento Kingsi. Kingsi su zatim angažirali Jenny Boucek, dugogodišnju WNBA trenericu, kao pomoćnicu s punim radnim vremenom u listopadu 2017.

Uspješne sutkinje

Osim trenerica, žene su se u muški svijet probile kada je i suđenje u pitanju, pa recimo da je Stéphanie Frappart sudila utakmicu muške Lige prvaka, finale Uefina Superkupa između Chelseaja i Liverpoola, a i prva je žena koja je dijelila pravdu na utakmici Svjetskog prvenstva za muškarce.

U SuperSport HNL-u također imamo sutkinju u elitnoj skupini, prvoligašima će ove sezone suditi Ivana Martinčić. A kada smo kod Hrvatske, obavezno se treba spomenuti i Tihana Nemčić koja je, uz Danijela Pranjića, bila glavna trenerica zagrebačkog trećeligaša, muške momčadi Trnja.

