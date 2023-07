River Plate osvojio svoj 38. naslov prvaka Argentine, ludilo na stadionu i na ulicama

Dva kola prije kraja prvenstva River Plate je osigurao 38. naslov argentinskog nogometnog prvaka. "Los Millonarios" su titulu osigurali 3-1 pobjedom protiv Estudiantesa u susretu igranom pred 86.000 gledatelja na stadionu Monumental.

Dva kola prije kraja prvenstva River ima 57 bodova, devet više od Talleres Cordobe, dok je San Lorenzo treći sa 43 boda. Najveći Riverov suparnik, Boca Juniorsi tek su na devetoj poziciji sa 35 bodova.

Domaćin je furiozno ušao u susret i sve je bilo gotovo u prvih pola sata. Lucas Beltran je u 2. minuti zabio za 1-0, Nicoas de la Cruz je u 18. povećao prednost, a Ezequiel Barco je u 30. minuti stavio točku na i. U nastavku susreta gosti su tek ublažili poraz golom Maura Mendeza u 67. minuti.

Incredible scenes at El Monumental last night as River Plate were crowned champions! 🏆



