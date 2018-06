Novinar koji je razljutio Modrića: Čudim se da ga to nitko nije pitao

Nemate ništa pametnije pitati? Ovo je Svjetsko prvenstvo i ne razgovaramo o drugim stvarima. Koliko ste pripremali ovo pitanje?, odgovorio je jučer Luka Modrić novinaru Guardiana koji ga je u Kalinjingradu pitao o presudi Zdravku Mamiću.

Novinar se zove Shaun Walker, a za N1 je objasnio zašto je kapetanu hrvatske reprezentacije postavio to pitanje.

- Već je bilo dovoljno pitanja oko taktike pa sam samo postavio to pitanje, jer je riječ o odličnoj priči i čini se kao da je moralo imati utjecaja na pripreme za prvenstvo, kad se takva stvar odvija u pozadini. Zapanjilo me što nitko drugi nije postavio to pitanje - rekao je Walker.