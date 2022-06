Nogometni suci otkrili svijetu svoju homoseksualnost: Nisam se više mogao skrivati

Škotski nogometni suci Craig Napier i Lloyd Wilson javno su obznanili svoju homoseksualnost te na taj način pratili identičan postupak Blackpoolova napadača Jakea Danielsa iz prošlog mjeseca.

Dok je on postao na taj način prvi aktivni britanski igrač u profesionalnom nogometu deklariran kao homoseksualac, Napier i Wilson prvi su u škotskom nakon Justina Fashanua, koji je igrao za Airdrie i Hearts prije gotovo 30 godina. I skončao tragično.

Nakon optužbi da je seksualno zlostavljao 17-godišnjaka, što je kasnije potvrđeno presudom, počinio je samoubojstvo.

Ali, dok je njegova priča u konačnici bila tragična, škotski suci svoju su objavu seksualnosti odlučili iskoristiti kako bi pomogli homoseksualcima u nogometu, ali i sportu općenito.

