Niko Kovač otkrio što misli o Messijevom dolasku u Pariz: Sada će biti teže...

Lionel Messi novi je igrač PSG-a, tvrdi španjolska Marca, ali i neki francuski mediji koji se već bave sastavljanjem prvih 11 nove megamomčadi. A da sve to nisu samo naklapanja, potvrdio je i Khalid bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani, katarski šeik i brat katarskog emira Tamima bin Hamad Al-Thanija, vlasnika PSG-a.

– Pregovori su uspješno završeni, uskoro će biti predstavljanje – poručio je Al-Thani.

Prema nekim informacijama, PSG je za 10. kolovoza zakupio Eiffelov toranj, a kad se to posljednji put dogodilo, predstavljao je Neymara.

Foto: Norbert Scanella/PIXSELL Match de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant l'AS Monaco au FC Nantes au stade Louis II à Monaco Niko Kovac (entraineur de l AS Monaco) lors du match de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant l'AS Monaco au FC Nantes au stade Louis II à Monaco, le 6 août 2021. Le match s'est terminé sur un nul 1-1. © Norbert Scanella/Panoramic/bestimage French L1 football match between AS Monaco and FC Nantes, at the Louis II stadium in Monaco, on August 6, 2021. The match ended in a 1-1 draw. Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage /PIXSELL

Bit će to pakleni napad, Messi, Neymar i Mbappé tjerat će strah u kosti svim obranama, tu zaista ne znaš od koga ti prijeti veća opasnost.

– Naravno da će sada biti teže pobijediti PSG, ali njegov je dolazak odlična stvar. Liga će biti bolja, a s njim ćemo imati i veću praćenost. U svakom slučaju, to me čini sretnim – poručio je trener Monaka Niko Kovač.

PSG je ovoga ljeta već doveo i Sergija Ramosa, donedavnog kapetana Reala, s kojim je Messi često vodio bespoštedne borbe. Ponekad bi se njih dvojica čak i žestoko zakvačila, bilo je na rubu tučnjave, a sad će morati zajedno graditi put prema trofejima. U Pariz su nedavno stigli i vratar Donnarumma, desni bek Hakimi te Nizozemac Wijnaldum. Uz postojeće zvijezde bit će to momčad koju nitko neće željeti na suprotnoj strani. No, kad god je takva situacija, kad imaš hrpu zvijezda u momčadi, postavlja se pitanje kemije unutar tima. Tu će veliku ulogu morati odigrati trener Pochettino.

Jedan od glavnih razloga za svađu često je novac, a L’Équipe tvrdi da će Messi dobiti 40 milijuna eura godišnje. Više je to i od plaće koju ima Neymar. Brazilac zarađuje 35 milijuna eura, a klub toliko nudi i Mbappéu.

Inače, od Messija se na Instagramu oprostio Ivan Rakitić.

“Bila mi je čast igrati s tobom svih onih godina u Barci. Hvala ti za svemu što si napravio za taj klub, tvoje nasljeđe je neprocjenjivo, nadam se da ćeš nas nastaviti oduševljavati svojom čarolijom.”