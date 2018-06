Bravo, vatreni! Pogledajte kako je Hrvatska srušila Nigeriju

Hrvatska nogometna reprezentacija u prvom kolu Svjetskog prvenstva u Kalinjingradu slavila je protiv Nigerije s 2:0

Vatreni su poveli u 32. minuti autogolom Eteba. Modrić je izveo korner, Rebić prenio loptu za Mandžukića koji je u padu tukao glavom. Pogodio je veznjaka Nigerije od kojega se lopta odbila u mrežu.

Super Eagles fans look away, terrible defending by Nigeria, Croatia score! #CRONGA #WorldCup pic.twitter.com/aJVSdJSt4B