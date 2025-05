Nevjerojatan život Luke Modrića: Djeda su ubili u ratu, ismijavali ga da je slab, a evo kako je upoznao suprugu

Luka Modrić (39) oprostio se od Real Madrida. Emotivnu objavu pročitajte ovdje. Ovaj velikan hrvatskog sporta godinama izaziva divljenje ne samo zbog svojih nogometnih vještina, već i zbog inspirativne životne priče koja stoji iza njegovog uspona do statusa velike svjetske nogometne zvijezde. Njegovu igru hvale mnogi, a njegova predanost sportu ne blijedi ni s godinama. "Godine nisu važne, važna je samo izvedba na terenu. Osjećam se kao da imam 30", rekao je Luka prije nekoliko godina.

Djetinjstvo mu je obilježeno ratom i izbjeglištvom. Rođen u Zadru, živio je s obitelji u selu Modrići kraj Zatona Obrovačkog. Bezbrižne dane prekinula je srpska agresija, a u prosincu 1991. pripadnici JNA i četnici ubili su njegovog djeda Luku, po kojem je i dobio ime. Nakon tragedije, obiteljska kuća je zapaljena, a Luka s obitelji seli u Zadar, gdje su neko vrijeme boravili u hotelu Iž. Tamo je često igrao nogomet s drugom djecom i kruže priče da je razbio mnogo prozora igrajući.

"Stalno sam imao loptu uza se. I u skloništu, za vrijeme uzbuna, nosio sam je i organizirao igre s prijateljima. Lopta mi je bila sve. A koliko sam samo prozora porazbijao u hotelu i od automobila na parkiralištu... Moj je otac sve morao platiti, a to nije bilo malo. Pamtim i strah. Iako nam je bilo normalno igrati nogomet pod zračnom uzbunom", prisjetio se Modrić u intervjuu za AFP.

Prve nogometne korake napravio je u nogometnoj školi Zadar, gdje je njegov talent prepoznao Tomislav Bašić. Unatoč mišljenju mnogih da Luka nema šanse zbog svoje fizičke građe, Bašić je vjerovao u njega i uvjerio čelnike Dinama da ga dovedu. "Modrić je bio predodređen za to da postane vrhunski igrač, no ljudi su u to vrijeme krivo zaključivali jer je bio fizički slab", izjavio je jednom prilikom pokojni Bašić. Zagrebački klub nije bio važan samo za početak njegove nogometne karijere, već i za njegov privatni život. Upravo je u Dinamu upoznao svoju buduću suprugu Vanju. U braku su već 11 godina, a iako Luka svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, u autobiografiji "Moja igra" podijelio je i neke osobne trenutke.

Kako je opisao u knjizi, Vanja ga je na prvu privukla jednostavnošću i ljepotom. "Pozvao sam je na kavu da joj zahvalim na pomoći. Bilo je to ugodno čavrljanje. Vrijeme mi je u njenom društvu jednostavno letjelo. I nikad dosta. Bilo je još nekoliko susreta na kavi. Ponekad bih navratio kod nje kući, s obzirom na to da smo živjeli tako blizu", prisjetio se njihovih prvih susreta nakon preseljenja na Ravnice.

Godine 2004. izašli su na prvi pravi spoj. Od tada, sve je postalo dio njihove zajedničke priče. "Živjeli smo različite emotivne priče, ali Vanja i ja smo kroz duge razgovore ubrzo shvatili da dijelimo zajednički pogled na životne prioritete. Na obitelj. Već sam bio prilično zaljubljen kad sam joj prvi put predložio da iziđemo navečer van. Prihvatila je. Bilo je to 1. prosinca 2004., i to je bio naš dan. Te smo se večeri prvi put i poljubili, u njenom stanu. Ne znam jesam li ikad osjetio takvu sreću do tada. Mislio sam da su sve one priče o leptirićima u trbuhu samo isprazne fraze, ali te sam se večeri osjećao baš tako. Zaljubljen preko ušiju. Prohodali smo", zapisao je Luka u svojoj autobiografiji, otkrivajući rijetko viđene intimne trenutke iz svog života.