Nenad Bjelica komentirao dovode li igrača Shkupija: 'Cilj je biti među prva četiri'

Nakon što je poslije poraza od Lokomotive (1:2) igračima jasno rekao da uz tako lošu igru neće dobiti minutažu, trener Osijeka Nenad Bjelica obratio se javnosti uoči uzvratnog ogleda drugog pretkola Konferencijske lige s kazahstanskim Kizil-Žarom u Gradskom vrtu (20.30). Osijek ima 2:1 prednost iz susreta u Nur-Sultanu, bivšoj Astani, a Bjelica se prije drugog dvoboja osvrnuo na stanje u momčadi, koje sigurno nije bajno nakon poraza u Kranjčevićevoj.

Nedostaje svježine

- Imamo 30 igrača, svi oni imaju profesionalne ugovore s klubom. Imaju zadatak trenirati i biti u službi momčadi te zapostaviti ego i biti tu kada ih trener treba. Trener odlučuje tko će pomoći momčadi i uopće me ne zanima ima li nezadovoljnih. Neki su igrači dobili videoanalizu onoga u čemu su griješili. Nije to bla-bla, nego konkretno i argumentirano. Vidjet ćemo hoće li nam to nešto donijeti. Rekli smo i nakon Gorice da ćemo igračima nametnuti barem borbu, angažiranost, no bio sam razočaran. Imali smo dobru podršku navijača u prve dvije utakmice. Samo oni koji budu davali maksimum bit će u momčadi, teren je mjerilo svega - rekao je Bjelica.

Osim problema s igračima koji ne daju dovoljno, Osijek ima problema i s ozljedama igrača. Dvostruki strijelac u prvom kolu protiv Gorice, Dion Drena Beljo ozlijedio je prepone u tom prvom kolu.

- Dva-tri tjedna ga još najvjerojatnije neće biti. Magnet je pokazao puno krvi oko ozljede tako da nismo mogli točno ustanoviti kakva je težina, ali on vjeruje da bi za dva-tri tjedna mogao biti spreman.

Na pitanje o formi igrača, Bjelica je secirao koji dio Osijekove momčadi ima malo većih problema.

- Na početku smo sezone, imali smo naporne pripreme. I tada smo pobjeđivali, ali nismo bili briljantni. Još naši ofenzivci nisu došli do svježine i forme. Braničima je to lakše podnijeti, dok napadači, koji ovise o driblingu i kretanju, još nemaju tu svježinu, ali doći će do prave forme - dodao je trener Osijeka.

Neće biti transfera

Na konferenciji za novinare stratega i menadžera osječkog prvoligaša pitali su o glasinama stranaca prema kojima Osijek dovodi napadača makedonskog Shkupija, Sundaya Adetunjija, no Bjelica je rekao da nema pojma tko je on, a naglasio je i da Osijek neće kupovati ovog ljeta ne proda li nekog igrača.

- Zadovoljan sam s momčadi, a rekao sam: cilj nam je da u HNL-u budemo među prva četiri i izborimo Europu. Sad smo fokusirani na ovu utakmicu. Kvalitetni smo, ovi igrači mogu sigurno ponoviti prošlu sezonu, s nadom da ćemo u Europi biti puno kvalitetniji.

