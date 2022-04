Naši u 2022. bez osvojenog ATP i WTA turnira

U prvom tromjesečju ove godine hrvatski tenisači i tenisačice na najvišoj (ATP i WTA) razini nisu osvojili nijedan turnir. Nisu tu prazninu popunili ni igrači parova koji su nas razmazili uspjesima posljednjih godina. Lani su tako Nikola Mektić i Mate Pavić osvojili čak devet turnira (među njima Wimbledon i olimpijsko zlato), a i Ivan Dodig se sa Slovakom Polašekom osladio naslovom na Australian Openu. Ove godine Nikola, Mate i Ivan mogu se pohvaliti samo po jednim finalom, Nikola i Mate u Dubaiju, a Ivan s Brazilcem Melom u Adelaideu.

Čilić skupio 460 bodova

A kad je pojedinačna konkurencija u pitanju, rezultati su još slabiji, nema ni osvojenih turnira ni finala, našim mušketirima i mušketirkama nikako da krene, Borna Ćorić i Donna Vekić imali su probleme s ozljedama, a ostali su igrali na refule, pobjeđujući jake suparnike, ali i gubeći od postranika. Najbolje se u svemu tome snašao najstariji, 33-godišnji Marin Čilić, koji je za ovogodišnju Race-listu skupio respektabilnih 460 bodova i na relativno je visokom 25. mjestu na ATP listi.

I Marin, naravno, pamti i uspješnije ulaske u sezonu, ali ne mora se stidjeti ni onoga što je napravio u prvom tromjesečju 2022. godine. Ima dva polufinala s dvaju turnira u Adelaideu te osminu finala s Australian Opena, odakle dolazi i jedna pobjeda nad igračima iz Top 10 (Rubljov, šesti). Također ima i dvije pobjede u srazu s igračima iz najboljih 50 (Paul, 41., u Adelaideu i Van de Zandschulp, 50. u Dohi). Istina je da je od posljednjih pet mečeva čak četiri izgubio, ali Čilić igra na najjačim turnirima, u prvim je kolima često slobodan, a to samo znači da u drugim kolima nailazi na jake suparnike. I zato njegov ovogodišnji učinak od 9-7 ima posebnu vrijednost.

Petra Martić ušla je u 2022. s četiri poraza u šest susreta, ali je zablistala u Indian Wellsu gdje je stigla do četvrtfinala, nadjačavši putem i bolje plasirane igračice od sebe: Tamaru Zidanšek (19.), Emmu Raducanu (11.) i Ljudmilu Samsonovu (28.). Prava je šteta što je nakon toga u Miamiju morala igrati kvalifikacije (izgubila od McHale).

Iako joj je omjer pobjeda i poraza 6-6, zanimljivo je da je Martić ove godine zaradila skoro kao i Čilić – Petra 324.592, Marin 368.426 USD.

Što se najviše razine tiče, krug onih koji se imaju za čim osvrnuti u 2022. završava Anom Konjuh koja je prema ovogodišnjim rezultatima na relativno visokom 56. mjestu. No, početak tromjesečja bio je puno uspješniji od završnice (ispadanje u prvim kolima Indian Wellsa i Miamija). Dubrovčanka je na australskoj turneji mala dva četvrtfinala (u Melbourneu i Adelaideu), a može se pohvaliti i s nekoliko respektabilnih pobjeda – nad Martincovom, Kanepi i Vondroušovom. Na Australian Openu je stigla do drugog kola (poraz od Collins, kasnijom finalisticom turnira), u Dohi je još u prvom kolu izbacila Kostjuk, a ovo kasnije bilo je uglavnom za zaborav. No, i takva Ana ima učinak od 6-7, a zaradila je i nezanemarivih 163.428. USD.

Za Bornu Ćorića najvažnije je da se nakon godine dana stanke vratio, u Miamiju je stigao i do prve pobjede (Verdasco), osvojio set protiv Zvereva i pokazao da bi ubrzo mogao biti onaj stari Borna – borben i uporan, ne priznajući nikome da je bolji od njega...

Mladi napreduju

Na nižoj razini bilo je možda i više razloga za zadovoljstvo, a u njemu posebno može uživati naša 16-godišnja teniska nada Petra Marčinko. Ona je od početka godine zaredala 16 uzastopnih pobjeda, računajući i juniorsku i seniorsku konkurenciju, dva puta je osvajala ITF-ov turnir u Antalyji (nagradnog fonda od 25.000 USD) i uistinu je dokazala da se na nju može računati. Kad joj se u ponedjeljak napokon zbroje svi bodovi osvojeni u Turskoj, bit će 415. na WTA listi, ali spremna je ona i za veća postignuća. I naši mladi dečki napreduju pomalo, Duje Ajduković uživa u najboljem plasmanu karijere (bit će 245. na listi), a Nino Serdarušić i Borna Gojo su tu negdje.

Puno očekujemo i od 16-godišnjeg Dine Prižmića koji je tek zagrizao kruh profesionalnih tenisača. Dvije pobjede na Futuresu u Poreču i jedna na Challengeru u Zadru dobra su popudbina za nastavak sezone trenutačno 17. juniora svijeta.

