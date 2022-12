Najskuplji igrač Dinama prolazi kroz kalvariju, ovako nešto sigurno nije očekivao

Kada je Marko Pjaca 2016. prešao iz Dinama u Juventus za rekordnih 29 milijuna eura sasvim sigurno nije ni slutio ono što će mu se događati samo nekoliko godina kasnije. Njegov pad krenuo je zbog ozljeda nakon kojih se više nikad nije vratio u staru formu.

Nakon što je iz Dinama prešao u Juventus, Pjaca je trebao biti buduća zvijezda slavnog torinskoga kluba. Predviđala mu se velika karijera, počeo je skupljati minute, a onda je na prijateljskoj utakmici Estonije i Hrvatske pokidao križne ligamente u desnom koljenu. Dok je bio na posudbi u Fiorentini, 2018. otišli su mu i ligamenti lijevog koljena.

Pjaca dvije godine nije igrao, a Juventus ga je slao na posudbe u Schalke, Fiorentinu, Anderlecht, Genou, Torino i Empoli. U Empoliju je trebao igrati do kraja sezone, no klub je odlučio prekinuti posudbu budući da je odigrao samo pet utakmica i nije uspio zabiti gol.

Sada će se vratiti u Juventus koji će ga opet poslati nekamo na posudbu. Ugovor sa starom damom ima do kraja sezone. Ranije se bio spominjao i povratak u Dinamo, no to nije realizirano.

Podsjećamo, Marko Pjaca drži Dinamov rekordni transfer s 29 milijuna, koliko su plavi dobili od Juventusa, a sad je s bonusima već toliko donio i Dani Olmo. Treći je Modrić (22,5), pa Gvardiol (18,8), Filip Benković 14,5, Rog 13,5, Eduardo 13,5, Ćorluka 13, Majer 12, a najvećih deset zatvara transfer Matea Kovačića u Inter.