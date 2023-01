Najbogatiji svjetski klub kupuje Lovru Majera i šalje brutalnu ponudu za vatrenog

Newcastle United postao je pravi hit nakon dolaska arapskih vlasnika u Premier ligu, momčad Eddie Howea drži se na trećem mjestu prvoligaške karavane te planiraju vratiti se u Ligu prvaka. Međutim, svi su svjesni kako će im za to trebati nova pojačanja, a francuski Media Foot javlja da žele dovesti našeg Lovru Majera. 24-godišnji plemeniti veznjak već je bio na radaru madridskog Reala i Atletica, dok je Rennes navodno tražio oko 60 milijuna eura.

Naravno, popularnim svrakama nije problem iskeširati taj novac jer idu na pogon arapskih petrodolara pa Francuzi pišu da će poslati ponudu koja će ozbiljno uzdrmati Rennes.

Majer je u Rennes stigao prošle godine u transferu vrijednom 12 milijuna eura iz zagrebačkog Dinama. Vrlo brzo prometnuo se u ključnog igrača francuske momčadi, za koju je skupio 57 utakmica. Postigao je osam pogodaka i dodao 12 asistencija. Ugovor mu vrijedi do ljeta 2027. godine.

Foto: Federico Pestellini Attitude de Lovro MAJER ( 21 - Rennes ) - lors du match de Ligue Europa opposant le Stade rennais FC au Dynamo Kiev au stade Roazhon Park à Rennes, France, le 6 octobre 2022. Rennes a gagné 2-1. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage UEFA Europa League group B football match between Rennes and Dynamo Kyiv at the Roazhon park Stadium in Rennes, western France, on October 6, 2022. Rennes won 2-1. Photo: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE